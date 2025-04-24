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    昔嗆國民黨服貿黑箱響應太陽花 簡志唯今投入罷團：希望台灣更好

    「桃六刪邱」罷免桃園第六選區立委邱若華罷團志工簡志唯曾參加太陽花學運，如今加入罷團，希望台灣會更好。（記者謝武雄攝）

    「桃六刪邱」罷免桃園第六選區立委邱若華罷團志工簡志唯曾參加太陽花學運，如今加入罷團，希望台灣會更好。（記者謝武雄攝）

    2025/04/24 20:37

    〔記者謝武雄／桃園報導〕「桃六刪邱」罷免桃園第六選區立委邱若華罷團志工簡志唯曾參加太陽花學運，當時是看到國民黨黑箱作業，強行闖關「海峽兩岸服務貿易協議」；他珍惜民進黨執政10年，帶領台灣走過疫情，沒想到立法院在國民黨多數情況下，不僅擴權還提出眾多光怪陸離法案，如今加入罷團成為志工，希望台灣未來會更好。

    簡志唯說，2014年太陽花學運當時，他在成功大學讀研究所，看到「海峽兩岸服務貿易協議」在未明訂法律界限、逐條審查情況下，國民黨竟黑箱作業想強行闖關，他在校內外聲援響應，而後延伸全台遍地開花，最後是民眾、學生自發性為百工百業一起反對服貿協定。

    如今太陽花運動已經過了11年，台灣歷經疫情衝擊，所幸在決策者共同智慧下，台灣走過來了，還推動社宅興建、青年貸款、生育津貼、長照等福利政策，讓年輕人得以喘息。

    只是從去年開始，立法院強行通過擴權法案，違反憲制體制，光怪陸離提案更是琳瑯滿目，從中配六改四依親用健保、韌性預算刪凍（國防、外交、資安），面對沒標準又可笑刪凍原因，這是監督還是惡意，大眾自有公評，這次罷免不用靜坐，只需要民眾拿起筆，大罷免就可成功。

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