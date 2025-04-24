南投罷免馬文君連署已衝至8成 有志工連3月天天從台南來

投二「去游除垢」罷團領銜人林敬桐（拿麥克風者）宣布收到連署份數達1萬8000份。（記者陳鳳麗攝）

2025/04/24 19:02

〔記者陳鳳麗／南投報導〕投一罷免馬文君、投二罷免游顥的公民團體，各收到1.8萬份和1.5萬份連署書，讓志工們大為振奮，兩罷團都有不少如同曹興誠喻為「媽祖婆」的女志工，其中投一的郭惠蓉連3個月天天從台南到草屯當志工，她說，因愛台灣才放下工作投入志工，能堅持下去則是不忍見在地志工孤立無援，一起努力一定能達標。

投一「All罷馬」和投二「去游除垢」罷團，因南投縣被視為鐵板一塊藍，從一階意向書連署就不被看好，但志工們不放棄，不只一階通過，且二階連署份數離達標也愈來愈近，「去游除垢」罷團領銜人林敬桐，23日晚間宣布，已收到連署書1萬8000份，進度破9成，志工們會努力衝過門檻1萬9833份外，也希望達2萬5000份的目標。

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投一「All罷馬」的志工鴨子划水，今晚連署份數也達1萬5000份，進度衝到8成，志工們都說會繼續努力，且家住台南的郭惠蓉仍不斷地向外縣市號召假日志工前來幫忙，讓更多志工投入假日擺攤和家訪的工作。

從1月17日即投入罷馬一階意向書連署的志工，至今很多草屯鄉親看過郭惠蓉好幾次，有的長輩看到她還會說：「你來了啊！」，已把她當成草屯的子弟。

郭惠蓉去年底就有了「全台大罷免」的想法，在得知南投和苗栗缺志工後，決定投入罷馬行列，顧連署攤位、當收件小蜜蜂、接電話志工、到家戶拜訪民眾，她都不喊累，她說，因為不能讓在地志工孤立無援的心情，都化為前進的動力，加上只要想到能把不適任、不愛台灣的立委罷免掉，就會精神百倍。

投一「All罷馬」草屯志工人數少，但大家仍努力擴點，上週六草屯朝清宮媽祖遶境，軟轎經過連署攤位並有停留，志工都很興奮，認為媽祖也來加油。（「All罷馬」罷團提供）

「All罷馬」志工郭惠蓉，幾乎每天從台南到草屯當志工，顧連署位、當小蜜蜂收件，還曾騎機車追垃圾車宣講。（記者陳鳳麗攝）

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