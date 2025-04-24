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    謝家426上凱道 彰化鬧空城 罷團準備大殺四方

    彰化罷團希望利用國民黨426北上凱道之際操作「空城計」。（記者顏宏駿攝）

    彰化罷團希望利用國民黨426北上凱道之際操作「空城計」。（記者顏宏駿攝）

    2025/04/24 20:33

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化第三選區罷免立委謝衣鳯的行動，連署人數本週突然大暴衝，從原本8000份一舉突破1萬4000份，雖然距離安全門檻2萬7000份還有一段距離，但已讓志工們振奮不已。國民黨426將在凱道大集結，罷「衣」團體卻說「天賜良機」，因為立委謝衣鳯身為彰化縣黨部主委，謝家一定會全力動員，「謝家頭人」都被動員去台北，地方正好「鬧空城」，罷團剛好趁此機會「大殺四方」，只要民眾打電話到連署站，超過2份，就會派志工到府收件。

    罷團領銜人、前明道大學校長陳世雄說，國民黨立委在立法院毀憲亂政、舔共的行為早為選民所不恥，但國民黨謝家在此經營40年，基層實力穩固，地方很多人敢怒不敢言，見謝衣鳯跟著傅崐萁等人沆瀣一氣，即使有意連署，但面臨謝家無形壓力，還是有所忌憚。

    罷團發言人林義雄說，罷團志工一進入村里社區，後面就跟著「不明人士」，只能說謝家實在太強大了，讓「潛在的綠營支持者」對連署都有點膽怯。

    陳世雄說，國民黨426集結凱道，謝衣鳯身為彰化縣黨部主委，勢必出席，也要帶著「績效」上凱道，地方的「頭人」、「樁腳」應是被動員的目標，謝家在地方「鬧空城」，這正是「罷藍良機」。

    陳世雄表示，過去他們面臨志工不足的窘境，而北部多個已達標的罷團將此時南下支援他們，426真是「天賜良機」，他們將利用這難得的機會「大殺四方」，只要民眾打電話到連署站，超過2份，就會派志工到府收件。

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