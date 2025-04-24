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    美驅逐艦刻意「提燈籠」穿越台海 凸顯川普軍事宣傳更細緻

    據AIS公開航跡資料顯示，美軍伯伯克級驅逐艦「威廉‧P‧勞倫斯」號（ DDG-110 ）22日下午起於東海開啟AIS訊號後，刻意一路「明燈」航行至我高雄外海，直至23日晚間11時才關閉，向中國宣示台海非屬其內海，展示國際水域自由航行權的意味強烈。（記者方瑋立翻攝，AI修圖重製）

    據AIS公開航跡資料顯示，美軍伯伯克級驅逐艦「威廉‧P‧勞倫斯」號（ DDG-110 ）22日下午起於東海開啟AIS訊號後，刻意一路「明燈」航行至我高雄外海，直至23日晚間11時才關閉，向中國宣示台海非屬其內海，展示國際水域自由航行權的意味強烈。（記者方瑋立翻攝，AI修圖重製）

    2025/04/24 19:46

    〔記者方瑋立／台北報導〕美國海軍伯克級驅逐艦「威廉‧P‧勞倫斯」號（ DDG-110 ）23日起由北向南穿越台灣海峽，並經澎湖七美西南海域轉入南海。記者追查AIS（船舶自動識別系統）航跡資料發現，美艦從22日下午於東海開啟AIS訊號後，一路「明燈」航行至我高雄外海，於23日晚間11時才關閉，刻意向中國宣示台海非屬其內海，展示國際水域自由航行權的意味強烈。

    臉書專頁「Taiwan ADIZ」23日率先揭露，該艦於當天下午通過台灣海峽，經澎湖七美西南海域，全程有MQ-4C「海神偵察機」在台灣西南外海繞行伴飛，無害通過並向中國宣示台灣不是中國內海。

    記者追查AIS航跡資料發現，該艦16日自日本橫濱啟航後隨即關閉AIS訊號，直至18日在沖繩白灘海軍基地靠港，再次短暫重啟訊號。此後，該驅逐艦自4月22日下午4時許，一路開啟AIS訊號「明燈」穿越台海，至4月23日深夜11時才關閉。

    針對美艦穿越台海刻意全程開啟AIS訊號，國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今天受訪表示，一般軍艦為保密，僅在進出港口或繁忙水道（如麻六甲海峽）才會開啟AIS訊號。

    蘇紫雲指出，美軍本次穿越並沒有在社群媒體先公佈，中國官方也「恬恬」，顯示美國川普政府有別於拜登時期先po出船艦照片，或加拿大海軍下海游泳的社群操作，在軍事宣傳上更為多元且細緻，從東海一路用AIS「打著燈籠」到南海才關掉，等於間接宣示，手法非常聰明。

    AIS是國際海事組織、國際航標協會、國際電信聯盟共同研究成果，目的使所有船舶都安裝無線電應答器，並能「看見」對方。其運作方式是藉與鄰近船舶、AIS岸台、以及衛星等設備交換電子資料，內容包括獨特的識別碼、船名、位置、航向、船速等，並顯示在電子海圖上，屬公開廣播資訊。

    國際間亦不乏AIS免費共享資料庫如AISHub等，若能架設塔台貢獻訊號，即可申請加入其全球網絡，各國民間亦有採訂閱方式，付費提供衛星訊號的企業平台。我國海委會國家海洋研究院也有建置國家海洋資料庫及共享平台（NODASS），可提供開發者或研究人員介接API，獲取涵蓋船舶即時資訊、國際水文觀測資料、ARGO 浮標溫度/鹽度剖面資料等；交通部航港局則推出「iMarine」資料庫，提供即時AIS船舶資訊與航港相關數據。

    據《國際海上人命安全公約》（SOLAS）要求，航行於國際水域、總噸位在300以上之船舶，以及所有不論噸位大小的「客船」，均應安裝AIS，非特定緊急情況（如躲避海盜）不得關閉，否則恐觸犯各國法規。

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