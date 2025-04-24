追思方濟各 卓榮泰：一生勤儉、關愛世人

天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲。行政院長卓榮泰今天傍晚赴天主教台北總主教公署的方濟各靈前追思。（行政院提供）

2025/04/24 18:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲。行政院長卓榮泰今天傍晚赴天主教台北總主教公署的方濟各靈前追思。卓揆表示，教宗一生勤儉、關愛世人，也堅持到最後一刻都在實踐天主教賦予他的任務。

賴清德總統昨赴天主教台北總主教公署的方濟各靈前追思，卓榮泰今天也在台北總教區總主教鍾安住、台灣地區主教團主席李克勉、外交部次長吳志中、行政院發言人李慧芝等人陪同下至靈前追思。

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卓榮泰抵達後，以主祭者身分於方濟各教宗靈前上香、灑聖水、獻花、獻果，並在司儀引領下，向教宗遺像行三鞠躬禮，表達對方濟各教宗的哀思與深刻敬意。

追思儀式結束後，卓榮泰特別向天主教會台灣地區主教團主席李克勉、台北總教區總主教鍾安住及副主教林天德致哀。卓榮泰表示，對於教宗方濟各的離世，大家都感到難過與不捨。教宗一生勤儉，關愛世人的精神，受到大家的敬重，並堅持到最後一刻都在實踐天主教賦予他的任務，希望後續一切都能圓滿。

教宗方濟各喪禮將於26日舉行，外交部昨宣布，賴總統已指派前副總統陳建仁擔任總統特使出席；陳建仁曾六度晉見方濟各，並獲教宗親頒教廷宗座科學院院士證章，與教宗關係深厚。

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