響應「全台大罷免」 台南志工：為何要怕公民選出來的立委？

台南響應「全台大罷免」行動，收到二階罷免藍委連署書逾千件。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/24 20:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南響應「全台大罷免」行動，志工Kate說，實在看不慣國民黨、民眾黨在立院聯手毀憲亂政又親中舔共行為，「立委是我們公民選出來的，為什麼要害怕？」為了家鄉好與台灣前途，更應該展現公民意志與力量！

民進黨台南市黨部利用清明連假設連署服務攤位，Kate不是黨員，主動參與協助。Kate說，台南非罷免藍委選區，國華街假日觀光人潮熱鬧，令她印象深刻的是，有位南投縣民眾偕好友出遊，不敢親自來攤位拿罷免馬文君連署書，請友人拿給簽署後再交回，「到台南這麼歡樂的地方，還擔心簽署會這樣？」實在不可思議。

請繼續往下閱讀...

Kate表示，罷免連署行動獲得熱烈響應，有年輕人、也有為人父母者，還有1名出家人主動來簽連署書罷免台東黃建賓，他寫字非常好看，也有台北市民眾邊簽邊罵國民黨立委親中賣台。

Kate表示，當志工最大的動力就是被這些罷團愛家鄉的精神所感動。她到彰化支援，深刻感受彰化是非常純樸地方，因此很多人不知道罷免訊息，看到罷團公民很辛苦，偏鄉老遠的一處一處跑。當地志工說，二階過關可能有難度，「但是這個氣勢要做出，不認同的聲音一定要表達出來，才能改變家鄉」。

Kate之前因公司派任職務，曾在中國長期工作20多年，前幾年才退休回台灣。她不諱言在中國工作與生活都很好，中國同事們也很友善，然而他們所認知的言論自由，是在中共獨裁政權限制框架下的「自由」，跟台灣享受慣的民主自由完全不同。若有人講說「被中國統治沒有什麼不好，只要不亂講話就行」，這根本是本末倒置，未深刻體認民主價值，「香港雨傘革命」殷鑑不遠。

Kate語重心長說，國民黨、民眾黨兩黨在國會亂象，聯手合推法案盡是讓台灣門戶洞開大給中共勢力滲透，讓人有深深的「亡國感」，挺罷免不只為了家鄉，更是不想被中共統治，「我們公民很單純的想法，一定要展現意志出來」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法