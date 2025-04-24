詐騙犯號召中配萬人大遊行 陸委會：政府立場不會打折

陸委會發言人梁文傑。（記者陳鈺馥攝）

2025/04/24 18:20

〔記者陳鈺馥／台北報導〕更生黨黨主席吳軾子號召中配上街萬人大遊行，訴求2004年前已取得中華民國身分證者，不得再要求補送除籍公證書。陸委會發言人梁文傑今日強調，該活動發起人曾因詐騙和業務侵占等案潛逃到中國，後經兩岸共打帶回來判刑，出獄後現在借題發揮，我們不希望看到有這樣的情況，政府立場會依法執行不會打折。

我官方掌握，中配萬人大遊行將於5月10日在台北舉行，主題為「反對民進黨政府對中配及中配二、三代的歧視性打壓迫害」、「立刻停止違法違憲，對已取得中華民國身分證的中配，重新再補送除籍公證書」。主辦單位將至總統府遞陳情書，訴求法律不溯既往，不得再要求補送除籍公證書。

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據了解，吳軾子已於4月10日凌晨繳交3萬元保證金，申請到集會遊行的地點，並開始製作集會遊行所需旗幟、布條、背心、戰車等，現正在日夜加班趕辦中。

梁文傑在陸委會例行記者會表示，這段時間以來，其實我們發現到有一些個人或團體，在中配之間做一些不實指控，聲稱可以幫一些個案解決問題，這種狀況我們一直有在注意。

梁文傑指出，這個大遊行活動，據我們了解，它的發起人確實曾經因為詐騙和業務侵占等案件，潛逃到中國，然後經過兩岸共打機制帶回來判刑出獄後，現在藉著這個議題在做發揮，「我們不希望看到有這樣的情況！」

梁文傑強調，要慎重的告訴所有中配及其子女，你們有任何困難，有超出「具結」或「延後」這些條件的疑難雜症，麻煩跟移民署、陸委會、海基會聯絡，不要再去找中間人或中間團體，你只要跟政府聯絡，政府都會全力協助。

「自己的權益，要自己把它保護好！」梁文傑說，與政府聯絡，由政府處理是最快的，找任何中間人這個都不是很正確的行為。至於現在說要大遊行或怎樣遊行示威，這是每個人的權利，但政府立場就是會依法執行，這個不會打折。

據公開資料，曾詐騙已故藝人高凌風的吳軾子，擔任中配萬人大遊行活動總召。他2002年起陸續從事詐騙，曾冒充律師接案，向民眾收取訴訟費。事後，吳男一度潛逃中國遭通緝，被捕遣送回台，法院依業務侵占罪，判處1年2個月徒刑。

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