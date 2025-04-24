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    高雄日式飯糰租屋爭議 黃捷建議修法規範

    黃捷建議地政司檢視租屋相關規定，對於漲租幅度及提前通知期限加以規範。（翻攝臉書）

    黃捷建議地政司檢視租屋相關規定，對於漲租幅度及提前通知期限加以規範。（翻攝臉書）

    2025/04/24 17:46

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄青海路日式飯糰店家，與房東爆發租金爭議，引起大批市民買飯糰相挺！立委黃捷今建議參考國際作法，對於漲租幅度及提前通知期限加以規範，進一步保障租客權益。

    日式飯糰店家日前遭遇租金調漲爭議，甚至被房東在店門口砸花店，引來大批民眾購買飯糰相挺，房東後來強調，租金比同地段便宜，自己不是惡房東。

    黃捷也到過店家買飯糰表達支持，今天在立院質詢時，進一步建議修法、保障租客權益。

    她認為，雖然房東不能在租期內任意漲租，但有些房東常在租約即將到期前，突然通知大幅漲租，讓房客因時間壓力，被迫接受不合理漲幅、或只能立刻搬走。

    黃捷建議參考國際作法，對於漲租幅度及提前通知期限加以規範，例如美國加州若漲幅在10%以下，房東需提前30天通知，若超過10%，則須提前90天通知；英國依租期不同，年租需提前6個月通知，月租需提前1個月；紐西蘭要求至少提前60天書面通知；日本則是若房東要終止合約，需6個月前通知，且房東應書面敘明正當理由。地政司長承諾，會將租金漲幅納入檢討項目。

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