桃園第3位！魯明哲2階達標 罷團喊再衝8千份：中壢人站出來

「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊總召Dora，宣布罷免魯明哲的2階連署收件已跨過法定最低門檻。（記者李容萍攝）

2025/04/24 17:39

〔記者李容萍／桃園報導〕全國大罷免進入2階連署倒數，桃園市繼第一、二選區立委牛煦庭、涂權吉超過2階門檻，發起罷免第三選區立委魯明哲的「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊，今（24日）公布收件已破3萬122份、跨過法定最低門檻。

不過，團隊總召Dora表示，2階雖然過了門檻，代表已經有3萬名中壢人表態支持大罷免，深深感謝已經簽署愛台灣的中壢人們，但團隊內心忐忑不安，因為僅僅3萬份不是一個安全的數字，距離130%的目標、還欠8000份，需要大家不能鬆懈、並且加把勁！

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Dora說，三選區2階過了門檻，預計4月30日開始造冊，但目前這個3萬的數字只代表團隊有資格送件，不表示團隊已經可以安全過2階，因為這個數字距離安全目標份數還差8000份，接下來團隊需要至少8000位中壢人一起幫忙簽署跨過安全門檻，即日起並提供1件就收的專線電話（0905-575472），她強調，團隊志工在第一現場遇到被刁難、被人比中指、甚至被罵哭，都不會退卻，希望中壢人能站出來，一起拉下背叛軍人的軍人子弟─魯明哲。

民進黨桃園市議員魏筠表示，罷免魯明哲的連署達標了，但還要衝安全量，還欠8000份，需要大家不能鬆懈加把勁，尤其這一個禮拜下來收到的奧步，包括在中壢仁海宮罷團擺攤，明明就在廟外面，也沒有妨礙神明聖誕會場，也不在場內，市長張善政就要假借神意，說罷團成員侮辱神明時，讓她真的覺得市長瘋了！

魏筠也說，2階連署倒數這幾天借場地越來越困難，每個攤位總會遇到大大小小的滋擾，甚至在中央大學校內，只是發文要發放連署書而已，就遭到偏激人士揚言要放硝化甘油，開始擺攤以後，也有校外怪叔叔來欺負學生，某些業績不錯的攤位，旁邊幫忙的商店就收到某些特定人士暗示，都希望不要再幫忙，不過，「人在做天在看」，阻撓越來越多，她和罷團一定要繼續努力「收」下去，直到「大罷免大成功」。

「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊宣布，罷免魯明哲的2階連署收件已跨過法定最低門檻。（罷免魯明哲團隊提供）

民進黨桃園市議員魏筠（左）認為，罷免魯明哲的連署達標了，但還要衝安全量，還欠8000份。（記者李容萍攝）

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