為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    桃園第3位！魯明哲2階達標 罷團喊再衝8千份：中壢人站出來

    「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊總召Dora，宣布罷免魯明哲的2階連署收件已跨過法定最低門檻。（記者李容萍攝）

    「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊總召Dora，宣布罷免魯明哲的2階連署收件已跨過法定最低門檻。（記者李容萍攝）

    2025/04/24 17:39

    〔記者李容萍／桃園報導〕全國大罷免進入2階連署倒數，桃園市繼第一、二選區立委牛煦庭、涂權吉超過2階門檻，發起罷免第三選區立委魯明哲的「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊，今（24日）公布收件已破3萬122份、跨過法定最低門檻。

    不過，團隊總召Dora表示，2階雖然過了門檻，代表已經有3萬名中壢人表態支持大罷免，深深感謝已經簽署愛台灣的中壢人們，但團隊內心忐忑不安，因為僅僅3萬份不是一個安全的數字，距離130%的目標、還欠8000份，需要大家不能鬆懈、並且加把勁！

    Dora說，三選區2階過了門檻，預計4月30日開始造冊，但目前這個3萬的數字只代表團隊有資格送件，不表示團隊已經可以安全過2階，因為這個數字距離安全目標份數還差8000份，接下來團隊需要至少8000位中壢人一起幫忙簽署跨過安全門檻，即日起並提供1件就收的專線電話（0905-575472），她強調，團隊志工在第一現場遇到被刁難、被人比中指、甚至被罵哭，都不會退卻，希望中壢人能站出來，一起拉下背叛軍人的軍人子弟─魯明哲。

    民進黨桃園市議員魏筠表示，罷免魯明哲的連署達標了，但還要衝安全量，還欠8000份，需要大家不能鬆懈加把勁，尤其這一個禮拜下來收到的奧步，包括在中壢仁海宮罷團擺攤，明明就在廟外面，也沒有妨礙神明聖誕會場，也不在場內，市長張善政就要假借神意，說罷團成員侮辱神明時，讓她真的覺得市長瘋了！

    魏筠也說，2階連署倒數這幾天借場地越來越困難，每個攤位總會遇到大大小小的滋擾，甚至在中央大學校內，只是發文要發放連署書而已，就遭到偏激人士揚言要放硝化甘油，開始擺攤以後，也有校外怪叔叔來欺負學生，某些業績不錯的攤位，旁邊幫忙的商店就收到某些特定人士暗示，都希望不要再幫忙，不過，「人在做天在看」，阻撓越來越多，她和罷團一定要繼續努力「收」下去，直到「大罷免大成功」。

    「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊宣布，罷免魯明哲的2階連署收件已跨過法定最低門檻。（罷免魯明哲團隊提供）

    「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊宣布，罷免魯明哲的2階連署收件已跨過法定最低門檻。（罷免魯明哲團隊提供）

    民進黨桃園市議員魏筠（左）認為，罷免魯明哲的連署達標了，但還要衝安全量，還欠8000份。（記者李容萍攝）

    民進黨桃園市議員魏筠（左）認為，罷免魯明哲的連署達標了，但還要衝安全量，還欠8000份。（記者李容萍攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播