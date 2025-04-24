籲朱立倫回頭是岸 楊玲宜：別再自甘墮落做傅崐萁、高虹安小弟

籲國民黨主席朱立倫回頭是岸！新竹市議員楊玲宜勸朱立倫別再自甘墮落做傅崐萁和高虹安小弟。圖為朱立倫受訪情形。（記者洪美秀攝）

2025/04/24 18:25

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市國民黨立委鄭正鈐與涉貪停職退出民眾黨的市長高虹安昨天與國民黨主席朱立倫合體舉辦「反惡罷戰獨裁」宣講餐會，逐桌向黨員請託針對三階罷免投票要投不同意。對藍白再次合體，新竹市議員楊玲宜發文呼籲朱立倫回頭是岸，別再自甘墮落做傅崐萁和高虹安小弟，藍白兩黨才是國會亂象之罪魁禍首。

楊玲宜諷朱立倫大概是嚴重失憶了，涉貪案被判一審有罪已停職的高虹安，任內不改奢華習性，才引發眾怒，引發新竹市民的不滿。她舉高虹安坐豪車住豪宅，大開都更或重劃案加速後門。甚至放任男性友人李忠庭疑似介入市政與活動等相關標案。更有疑似圖利廠商之嫌，讓公司成立不到兩週且沒有任何實戰經驗的廠商，順利獲得近4千萬的社會住宅包租代管標案。

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她說，高虹安的市政荒廢與離譜行徑，讓連續2年施政滿意度全國吊車尾，其卻不知反省依舊夜夜笙歌，無視於因公殉職消防弟兄家屬的悲痛，仍在今年初義消活動場合高唱跳舞。

她要問朱立倫，確定要拋棄曾為國民黨奮戰到底的市長候選人林耕仁嗎？確定要為曾是貴黨政敵同時涉貪被判一審有罪的高虹安背書嗎？甚至要繼續放任國民黨團總召傅崐萁繼續圍剿滋事、大鬧立法院，刪除凍結中央總預算，讓國家無法正常運作、讓社會陷入動盪不安，讓中共伺機滲透台灣民主自由法治的國家政權嗎？

楊玲宜也呼籲朱立倫回頭是岸吧！別再自甘墮落做傅崐萁和高虹安的小弟。

朱立倫與鄭正鈐、高虹安合體出席活動。（記者洪美秀攝）

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