廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋罷團明展開新連署 黃：尊重「國會期中選舉」

藍委顏寬恒（右起）及江啟臣、黃健豪（左1）。（記者黃旭磊攝）

2025/04/24 17:31

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中第4、5及6選區罷團包括展翅廢翔、斷健行動及敲羅行動，將於明天（25日）聯手宣布寫下台中的新頁，將有新的連署行動，對此，藍委黃健豪考察台中高鐵娛樂購物城交通規劃後表示，一旦成案進入三階投票，尊重罷團也會鼓勵支持者出來投票，完成台灣首次的「國會期中選舉」。

台中原市區罷免藍委廖偉翔、黃健豪及羅廷瑋罷團宣布，通過第一階段提議、來到第二階段連署，志工在這條路上走了超過300天依然努力前行，感謝所有支持的台中市民朋友們溫暖，如今將所有的託付要化為更為有利的動力，展開更大的行動順利完成台中六區全罷的公民紀錄。

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立法院副院長江啟臣、藍委顏寬恒及黃健豪都在二階罷免連署最後關頭，3人下午聯手考察台中高鐵娛樂購物城交通規劃，黃健豪會後受訪表示，雙方都有各自支持者，會鼓勵支持者出來投票。

黃健豪表示，這是台灣首次的國會期中選舉，將接受民意考意，而罷免連署過程中，反對罷免民眾比較沒機會手段表達意見，自己在高鐵站無預警遇到支持者，呼籲愛護台灣民主好朋友出來投票（罷免投票），交由民意決定。

黃健豪表示尊重罷團，未來會鼓勵支持者出來投票。（記者黃旭磊攝）

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