關稅戰致民間減碳轉趨觀望 賴清德：審時度勢、滾動調整策略

總統賴清德今天下午主持國家氣候變遷對策委員會第4次委員會議。（圖擷自總統府直播）

2025/04/24 17:09

〔記者陳政宇／台北報導〕美國總統川普關稅政策衝擊全球市場。總統賴清德今（24日）表示，美國的新關稅政策對台灣的產業帶來挑戰，許多產業因經營的不確定性提高，民間對減碳、ESG轉趨觀望，而行政團隊已積極審時度勢，滾動式地調整策略，一定會做產業的後盾。

賴清德今天下午主持國家氣候變遷對策委員會第4次委員會議，他致詞時談到，在全球氣候變遷、以及國際貿易格局重塑的浪潮中，頻繁的極端氣候災害，在全球不斷發生，國際供應鏈的減碳需求，也持續擴大。近來，美國政府提出新的關稅政策，也對台灣的產業帶來許許多多挑戰。

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賴總統說，他注意到，許多產業因為經營的不確定性提高，民間對減碳、ESG轉趨觀望。對此，行政團隊已經積極審時度勢，滾動式地調整策略，一定會做產業的後盾；但無論外在環境如何變化，綠色轉型與永續發展，都是國家長遠繁榮的基石。必須堅持具有韌性與前瞻性的策略，來推動國內產業低碳轉型與永續發展，打造完整的綠色供應鏈，提升產業的國際競爭力，也強化國力。

賴清德指出，政府會和民間攜手合作，化危機為轉機，積極面對氣候變遷與淨零轉型的挑戰，讓台灣的經濟繼續轉型、進步，堅持邁向低碳及永續，讓國家繼續向前行，讓台灣變得更強、更好、也更具韌性。

賴清德說明，政府將會穩健執行碳定價體系，與國際制度接軌，避免高碳產業遭受國外關稅懲罰，能夠保障外銷的競爭優勢；也會審慎規劃台版CBAM（歐盟碳邊境調整機制），維持國內合理公平的競爭條件。政府會協助企業，特別是中小企業，提供碳盤查、ESG揭露等減碳工具，逐步完備產品碳足跡的數據資料庫、支援外銷企業符合國際要求；同時，要促進資源整合、推動循環經濟與產業國際化，打造「綠色台灣品牌」。

此外，賴總統表示，在推動淨零轉型的路途上，金融業扮演非常關鍵的角色，透過設計多元的投融資工具與金融商品，並在授信評估中納入ESG考量，將可帶動企業及社會大眾重視氣候風險，同時支持低碳產業發展，進而驅動整體社會的永續行動。台灣是亞洲重要的金融市場，憑藉著ESG與永續金融領域的紮實基礎，要善用金融市場的影響力，為全球落實淨零轉型，貢獻台灣的智慧與力量。

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