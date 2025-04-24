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    中共統戰滲透嚴重 陸委會民調：70.9％贊成立委赴中須許可

    陸委會今日公布最新民調，73.7%台灣民眾認為中共對台滲透愈來愈嚴重，70.9%贊成立委或各級民代赴中前需向政府申請許可後才能前往。（資料照）

    陸委會今日公布最新民調，73.7%台灣民眾認為中共對台滲透愈來愈嚴重，70.9%贊成立委或各級民代赴中前需向政府申請許可後才能前往。（資料照）

    2025/04/24 17:00

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會今日公布最新民調，73.7%台灣民眾認為中共對台滲透愈來愈嚴重，70.9%贊成立委或各級民代赴中前需向政府申請許可後才能前往；更有67.8%贊成政府對在台鼓吹武統的中配，予以廢止居留許可及要求出境。

    陸委會發言人梁文傑指出，有7成以上民眾認為中共對台滲透愈來愈嚴重（73.7%），逾5成6贊成政府對申請來台的中國籍人士，以其是否具有統戰背景做為審核標準（56.9%）。

    梁文傑提及，台灣主流民意贊成兩岸互不隸屬，反對中共對台政策作為。調查顯示，有近8成民眾贊成「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」（79.1%）；近8成5民眾不贊成中共「一國兩制」主張（84.4%）、8成以上不認同中共說「台灣是中國領土的一部分，台灣從來不是一個國家」（82.5%）及不認同中共主張堅持「一中原則」，推進統一（80.6%）。

    梁文傑提及，多數民眾認為中共對我政府與人民不友善，比例分別為70.9%、54.4%。34.1%民眾認為目前兩岸交流速度「剛剛好」，高於「太慢」（32.7%）及「太快」（9.7%）；近5成民眾認為在兩岸交流中「維護國家主權」較重要（49.4%）高於「促進經濟發展」（42.9%）。調查亦顯示，逾8成5民眾支持台灣的未來由台灣2300萬人決定（85.8%）、主張「廣義維持現狀」（87.5％），維持長期穩定趨勢。

    陸委會強調，面對中共危害我國家主權安全的負面作為，政府將持續秉持「四個堅持」與「四個不變」，全力推動「和平四大支柱行動方案」及「國安統戰威脅十七項因應策略」，強化全社會防衛韌性，守護國家主權及台灣民主自由防線。

    本項調查是陸委會委託政治大學選舉研究中心，在今年4月17日至21日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1099份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.96%。

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