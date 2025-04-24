鄉下阿伯對抗藍委大鯨魚！龍潭73歲徐大哥提供發財車當大罷免戰車

龍潭在地人徐文滨提供發財車，讓罷免團隊志工改裝，在平鎮、龍潭地區連署宣傳連署。（桃園市議員魏筠提供）

2025/04/24 16:41

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市罷免第五選區立委呂玉玲「罷呂清玲」團隊今天公布最新收件連署數達2.6萬份，距法定門檻差約2000餘份，團隊志工、民進黨籍桃園市議員持續衝刺收件。龍潭在地73歲徐文滨（滨音同濱）提供自己的發財車，讓罷免團隊志工改裝，在平鎮、龍潭地區宣傳連署，市議員魏筠說，一個鄉下阿伯對抗大鯨魚的精神比誰都勇，「真的很感動！」

徐文滨以個人立場協助連署罷免呂玉玲，提供發財車，也幫忙收件或索取空白連署書發送，他說，年輕時參與黨外運動，見證過去台灣人共同努力，一步步推動社會轉型，走向今天民主自由的局面，這個轉變，讓他更加珍惜現今得來不易的民主制度，也希望下一代人繼續守護這份價值，所以參與支持公民團體，為民主發聲、爭取台灣主權。

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徐文滨說，在這次大罷免中，看到年輕人也遭受不理性謾罵，他感同身受，因此，罷團志工徵詢協助時，儘管身體不好，他仍出綿薄之力，他覺得，辛苦的地方在於宣傳有時會遭受反罷免方反對，無禮驅趕的壓力，但另一方面，這也代表民主的過程，大家可以表達自己的意見，用一己之力為民主信念做出行動，幫國家做出改變，而並非無法表達己見，他也參與419凱道「拒絕統戰，守護台灣」集會，力挺大罷免。

魏筠指出，「徐大哥」徐文滨是她在龍潭的好朋友，曾參與中壢事件、黨外運動，從年輕走到老，每次運動都可看到他拚命努力的身影，這次大罷免也不例外。「徐大哥」看起來瘦弱，籌措工本費找人開宣傳車，堅毅協助罷免團隊，甚至每天傳「戰車」照片給她看，接下來的每一天也不能辜負「徐大哥」對年輕人的期待、對台灣的熱愛，「謝謝阿滨哥衝得比任何人都要更前面。」

徐文滨也參與419凱道「拒絕統戰，守護台灣」集會，力挺大罷免。（桃園市議員魏筠提供）

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