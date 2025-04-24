挺罷免老店蛋黃沒標示挨罰？ 網怒：誰的餅會包雞蛋？

不少網友質疑，蛋黃酥等餅中用的蛋黃都是鹹鴨蛋，「到底誰會放鹹雞蛋？」蛋黃酥示意圖，非新聞所提產品。（資料照片）

2025/04/24 19:12

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傳淡水三協成遭「查水表」罰20萬 衛生局：有違規已開罰6萬

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免立委洪孟楷民團「罷洪！！刻不容楷」今天透露，淡水友善罷免洪孟楷店家三協成餅舖近日因為餅中「鹹蛋黃沒標示是鹹雞蛋還是鹹鴨蛋」遭開罰20萬。對此，不少網友質疑，蛋黃酥等餅中用的蛋黃都是鹹鴨蛋，「到底誰會放鹹雞蛋？」質疑新北市衛生局根本就在找麻煩。

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新北市衛生局澄清，今年3月查獲該店販售逾期食品，已開罰6萬元；而去年9月民眾檢舉，芝麻蛋黃大餅涉及標示錯誤，稽查發現，使用「鹹蛋黃」卻僅標示「鹹蛋」，函文中央詢問，CNS國家標準對於鹹蛋與鹹蛋黃有明確定義，兩者是不同東西，業者使用鹹蛋黃，就應該標示鹹蛋黃，將開罰3萬元。

罷免團隊今天指出，團隊在4月14日宣布收到3萬6000多份連署書後選擇蓋牌，希望大家原諒，因為對手的奧步實在太多。罷團提到，雖然老闆說要低調，但他還是認不住要透露，長期支持罷團會幫忙收連署書的餅店三協成餅舖，被查水表罰了20萬，理由是食品標示不清，沒有標示蛋黃酥裡面的蛋黃是鹹雞蛋還是鹹鴨蛋。

三協成餅舖1935年開店，今年已經走入第90年，甚至早在國民黨來台之前，被網友稱為「挺過國民黨一黨獨大的獨裁時代仍然屹立不搖的老店」。

此事曝光後，在臉書、Threads等社群網站上引發討論。不少網友疑惑，月餅、蛋黃酥等傳統糕餅從小吃到大，裡面鹹蛋黃是鴨蛋不是常識？並紛紛留言：「從小到大誰蛋黃酥是包鹹雞蛋，鹹雞蛋是誰有啦～真的誇張耶」、「是不是也要問鹹蛋超人是雞蛋還是鴨蛋」、「其他縣市最好都給我去把轄下的糕餅鋪查稽起來」、「下一次，他們會要求標示雞蛋裡面的小雞是公的還是母的」、「不管三協成的鹹蛋是用雞蛋還鴨蛋，國民黨爛委都要滾蛋。」

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