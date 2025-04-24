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    要侯友宜專案報告藍綠交鋒 綠議員指「新藍圖連線」：不知是分裂還怎樣

    今日新北市議會舉行定期會預備會議討論議程，民進黨團爭取市長侯友宜前來專案報告遭國民黨團群起反對。（記者黃子暘攝）

    今日新北市議會舉行定期會預備會議討論議程，民進黨團爭取市長侯友宜前來專案報告遭國民黨團群起反對。（記者黃子暘攝）

    2025/04/24 16:38

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市國民黨籍議員陳偉杰與6名議員組成「新藍圖連線」議會次團，引發外界對市議會國民黨團分裂的臆測，書記長王威元、陳偉杰均予以否認。今日新北市議會舉行定期會預備會議討論議程，民進黨團爭取市長侯友宜前來專案報告遭國民黨團群起反對，綠營議員李宇翔笑稱「不知是分裂還是怎樣」成立的次團會有多元意見；陳偉杰、王威元則說黨團意見一致，王威元則強調「我還是書記長」。

    會議伊始，民進黨團提議要求侯友宜針對財政收支劃分法修法、雙北世界壯年運動會、大罷免地方選委會審查疑似連署造假等事宜，及美國對等關稅衝擊這4件事來進行專案報告，國民黨團方面主張世壯運已多次專案報告，當由體育局報告即可，大罷免、關稅問題等與市政無關，財劃法也不知何時、會播多少款。

    攻防之中，李宇翔表示，據聞今日國民黨團成員成立次團，「不知是分裂還是怎樣」，不過他以為會有多元意見，沒想到還是維持過去基調，相信侯友宜也盼與議員詳細溝通，希望國民黨團不要當侯友宜的「媽媽」。

    陳偉杰則反擊，李宇翔對國民黨團生態不是很了解，新藍圖與黨團溝通非常密切、無問題，黨團內部意見一致。

    王威元說，民進黨內部也有派系，樂見多元聲音產生，他與陳偉杰在所有議事運作上都維持同樣步調，感謝各位議員關心，他還是書記長。

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