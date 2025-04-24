台中高鐵娛樂購物城興建中 江啟臣批中央「只收租金、不管塞車」

高鐵台中站旁的「台中高鐵娛樂購物城」施工中，未來營運後的周邊交通受考驗。（記者廖耀東攝）

2025/04/24 16:25

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中高鐵娛樂購物城持續興建中，預計明年底（2026）開幕營運，當地匯聚台鐵、中捷、國道、台74環線及市區道路，立法院副院長江啟臣稱「五路財神都在這裡」，立院交通委員會考察交通規劃，批評地主交通部鐵道局遲未規劃動線，「只收租金、不管塞車」，交通部次長伍勝園回應說，國道1號新增匝道涉及環評，將專案討論施工可行性。

立法院交通委員會今天下午前往台中高鐵站，江啟臣、國民黨立委黃健豪及顏寬恒，聽取台中市交通局長葉昭甫簡報交通現況，由於高鐵娛樂購物城面積約4.8萬坪，第一大國際開發公司與地主交通部鐵道局簽約投資超過200億元，卻遲未增設國道1號新增匝道及台74線引導疏導，江啟臣批評「租金都是中央在收」，台中人卻要飽受塞車苦痛。

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江啟臣當眾詢問交通部鐵道局長楊正君「土地收租多少錢」，楊正君回覆稱「要確認一下」，並由交通部公路局副總工程司陳松堂說明，與台中市府合作改善高鐵特區交通三項方案。

交通部指出，提供台中市經費97萬元進行國道1號轉彎段道路評估，相關補助於8月結案，至於台74線匝道增建及高鐵東路匝道拓寬等事項，由台中市府進行台74西道拓寬評估，預計4月底就可完成，相關事項涉環評及可行性評估，將朝「專案小組」方向與市府協調儘速辦理。

立法院副院長江啟臣（左）率台中市民代，會同交通部、台中市交通局前往高鐵台中站，會勘「台中高鐵娛樂購物城」交通狀況。（記者廖耀東攝）

台中高鐵娛樂購物城持續興建，立法院副院長江啟臣（左3）詢問交通部鐵道局長楊正君（右1）「土地收租多少錢」，楊正君尷尬微笑回應。（記者黃旭磊攝）

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