當年罷團涉偽造文書？陳柏惟預告明天將前往地檢署提告

前立委陳柏惟（中）2021年遭罷免，昨天預告將會和「解顏行動」發言人林宣宏去地檢署告發當年罷免他的團體。（資料照）

2025/04/24 16:07

〔記者陳建志／台中報導〕全台大罷免進入最後階段，2021年也遭罷免的前立委陳柏惟昨天參加直播節目時預告，明天 （4月25日）將會和現在「解顏行動」罷團的發言人林宣宏，一起到地檢署告發當年罷免他的團體，表示要讓大家知道，當年的罷團有多無恥，以及現在罷免有多辛苦。

陳柏惟表示，現在很多地方在推動罷免，其實要過10%是很困難，但當年（2021年10月23日）他被罷免時是疫情期間，大家不能出門，也沒有什麼連署站，結果就過了10%，而且第二階段送件時，罷免團體受訪時稱第二階段知道會補件，所以第二階段不設連署站，我要的不是個人的清白，而是要讓大家知道，當年的罷團有多無恥，以及現在罷免有多辛苦。

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當年罷免陳柏惟的罷團發言人Max則表示，對於陳柏惟想提告只能尊重，但強調當時在沙鹿、龍井等地都有設連署站，每天也都深入大街小巷還有市場掃街、宣傳，全國各地許多議員、立委也都來選區幫忙掃街，說沒有設連署站根本是謊言。並說雖當時自己不是負責連署的，但連署的不合格率符合標準，並沒有特別高。

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