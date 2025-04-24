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    連8年歲計賸餘 主計總處：支應4100億特別條例預算無須舉債

    行政院會今天通過113年中央政府總決算，歲入歲出賸餘為3589億元，是連續8年總決算歲入歲出賸餘。（行政院提供）

    行政院會今天通過113年中央政府總決算，歲入歲出賸餘為3589億元，是連續8年總決算歲入歲出賸餘。（行政院提供）

    2025/04/24 15:28

    〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天通過113年中央政府總決算，歲入歲出賸餘為3589億元，是連續8年總決算歲入歲出賸餘。主計總處副主計長陳慧娟出席政院會後記者會時表示，整體歲計賸餘在某一個範圍內，將可用於支應4100億特別條例規劃，無須舉債。

    行政院會今天通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案、「113年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分），以及中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別決算」等。

    決算部分，民國113年度中央政府總預算歲入2兆7255億元，歲出2兆8519億元，歲入歲出差短1264億元，連同債務還本1150億元，尚須融資調度2414億元，以舉借債務1568億元，及移用以前年度歲計賸餘846億元予以彌平。實際執行結果，歲入歲出賸餘3589億元，扣除債務還本1948億元後，尚有收支賸餘1641億元。

    行政院會今天也通過強化安全韌性特別條例草案，預計匡列4100億元的特別預算，且全數由歲計賸餘支應。對於政府整體歲計賸餘數目為何，陳慧娟表示，去年度歲入歲出賸餘3589億元，但還要扣除債務還本，最後實際可運用的賸餘為1641億元，且還需等審計部審定後才能運用。

    陳慧娟說，歲計賸餘是滾動數字，因為編列年度預算或特別預算，都有可能會移用經費，數字持續變化中，不過主計總處估計在某一個範圍內，可以支應4100億特別條例所需，不須舉債。

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