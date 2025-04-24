林佳龍以特使身分送4頭牛慶賀生日 史瓦帝尼國王：台史邦誼穩固

外交部長林佳龍以賴清德總統特使身分率團訪問我友邦史瓦帝尼，23日下午晉見國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）與王母恩彤碧（H.M. Ntombi Tfwala）。（外交部提供）

2025/04/24 15:56

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍以賴清德總統特使身分率團訪問我友邦史瓦帝尼，於23日下午晉見國王恩史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）與王母恩彤碧（H.M. Ntombi Tfwala），接著與史王共同主持「戰略儲油槽」工程啟動儀式，為台史建交57年來最大規模的公共工程合作案揭開序幕。恩史瓦帝強調，台史兩國邦誼穩固，史國將持續支持台灣參與國際組織。

恩史瓦帝三世與恩彤碧均感謝總統賴清德指派林佳龍擔任特使出席史王57歲華誕慶典，以及台灣長年對史國各項基礎建設的協助，在史國經濟發展扮演重要角色。

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兩人也強調，台史兩國邦誼穩固，史國將持續支持台灣參與國際組織。

林佳龍代表總統賴清德祝福史王恩史瓦帝三世生日快樂，遞交賴清德親簽致史王恩史瓦帝三世的生日賀函與國書，並依當地習俗致贈恩史瓦帝三世4頭牛隻、台灣製造的高科技產品與食品，與國內藝術家康木祥創作的木雕作品「無限智」，做為史王恩史瓦帝三世的生日賀禮。林佳龍也幽默提到，許多朋友好奇「牛是搭機來的嗎？」，其實這些牛隻是當地飼養、沒有遠渡重洋。

林佳龍致詞表示，特別感謝恩史瓦帝三世國王於去年5月率團訪台出席總統就職典禮，表達對我國新政府的支持，並強調，台灣身為史瓦帝尼的重要友邦，將持續協助史國發展國家重要基礎建設。

林佳龍表示，在史王恩史瓦帝三世全力支持下，台史啟動兩國建交以來最大的工程合作案「戰略儲油槽」，證明台灣是史國最堅實的夥伴，彼此相互扶持；「戰略儲油槽」不僅是雙邊關係持續深化的重要里程碑，更象徵台史堅實友誼的具體展現。

外交部指出，林佳龍與恩史瓦帝三世會談後，兩人共同主持「戰略儲油槽工程啟動典禮」，與史國各界重要人士一起見證台史關係的重要時刻。

林佳龍透過臉書指出，史王恩史瓦帝三世也藉由晚宴款待他們，恩史瓦帝三世並在晚宴中感謝總統賴清德與台灣政府長年協助史國各項基礎建設，並鼓勵台灣企業將史瓦帝尼作為進入非洲市場的起點，促進史國就業與經濟發展，史王也樂見台灣經貿考察團和史方的雙邊產業投資座談會順利舉行。

另外，林佳龍23日上午也前往史國總理府拜會總理戴羅素（H.E. Russell Dlamini），感謝戴羅素的友我摯情。戴羅素熱烈歡迎林佳龍到訪，並感謝台灣長期以來對史國的協助，重申台史邦誼堅如磐石，並強調史瓦帝尼作為主權國家，有權決定自己的朋友，不受任何其他國家影響，史瓦帝尼將堅定不移地持續與台灣並肩同行。

外交部長林佳龍與史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（右）共同主持「戰略儲油槽工程啟動儀式」，並為「戰略儲油槽」3D模型揭幕。（外交部提供）

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