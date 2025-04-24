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    台灣遭境外假訊息干擾最嚴重 強化網路管理NCC辦公聽會

    NCC舉行《網際網路傳播政策白皮書》初稿公聽會。 （記者吳亮儀攝）

    NCC舉行《網際網路傳播政策白皮書》初稿公聽會。 （記者吳亮儀攝）

    2025/04/24 16:13

    〔記者吳亮儀／台北報導〕美國智庫指出七種數位平台可能帶來的風險，台灣是遭受境外勢力干預政治、連年被評為受境外假訊息影響最嚴重國家等。國家通訊傳播委員會NCC今天（24日）舉行《網際網路傳播政策白皮書》初稿公聽會，蒐集各界對網際網路傳播政策願景與執行策略。

    美國哈佛大學甘迺迪學院內的肖倫斯坦媒體、政治、公共政策中心（TheShorenstein Center）和貝爾弗科學與國際事務中心（TheBelferCenter）合作的「民主與網路治理倡議研究報告」，所列七種數位平台可能帶來的風險，對應我國現況，據以作成治理政策方向參考。

    其中，台灣遭受最大的問題有兩項，第一是在「主權風險」方面，如境外勢力干預影響政治結果、演算法偏見、同溫層效應等；第二項是「危害公共利益」的風險，例如我國連年被評為受境外假訊息影響最嚴重國家等。

    NCC之前推「數位中介服務法」遭藍白政治人物和親中國的媒體抹黑而胎死腹中，對於網際網路上的錯假訊息和違法狀況只能依據不同的情況，由不同的主管機關依不同法規處理，例如著作權責任、性暴力防治、兒童身心健康、詐騙、選舉防弊等，由不同單位主管。

    NCC說明，對於網際網路傳播施政願景與執行策略，是掌握網際網路治理國際發展趨勢，蒐集主要國家區域的網際網路治理模式、業者營運、自律與公私協力模式等資訊。之後執行我國網際網路傳播社會調查，透過資料研蒐、質性及量化調查，瞭解社會各界對網際網路傳播社會問題意向，汲取通盤性的民意基礎。

    NCC表示，也會與相關部會合力發展防護機制，協助完備各部會立法及修法，包括衛福部、法務部、內政部、金管會等機關。網際網路接取服務提供者、平台服務提供者、內容服務提供者及應用服務提供者涉及的業務進行說明，並就不同服務提供者，所能採取手段提供說明。

    NCC表示，推動網際網路傳播治理方面要以人權保護為核心價值，並確立了網路傳播政策治理的三大願景、四大理念與五大具體目標，來面對網際網路傳播的當前課題與未來挑戰。#

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