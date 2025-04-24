錢康明：支持大罷免不是支持民進黨 是給台灣走下去機會

新竹市前文化局長錢康明發文提到，支持大罷免不是支持民進黨，是給台灣走下去的機會。（資料照）

2025/04/24 15:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）二階連署收件進入最後倒數衝刺階段，而高虹安任內任命但被離職的前文化局長錢康明也發文提到，此次支持大罷免，不是支持民進黨，而是給台灣一個走下去的機會。當看到烈日下、風雨中，舉著大罷免牌子的各年齡層志工，沒有人會知道這些陌生人的名字，比起嘴巴貼綠色膠帶，想要不勞而獲參選市議員的年輕菁英，志工們讓大家看見台灣的良心和希望。

錢康明也諷，百年大（作弊）黨，連認錯、悔改、負責的勇氣都沒有，只會情勒支持者，耍弄仇恨意識，而新竹市2022年的市長選舉，國民黨不支持國民黨的林耕仁，國民黨支持民眾黨的高虹安。現在，國民黨支持無黨籍的高虹安，這是沒自信、沒骨氣的國民黨，他也批國民黨究竟還剩下什麼？抄名冊嗎？找年輕人頂罪嗎？

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老國民黨員們都心知肚明，國民黨早就不是當年的國民黨了，只是他們不想輸給他們討厭的民進黨，席開30桌的餐會，一審貪污判刑7年4個月的無黨籍停職市長高虹安也到場，這是意外嗎？因為利益的勾結才剛開始，號召大家支持大罷免，才能讓台灣有走下去的機會。

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