籲竹科人期待「第三勢力更清新」夢醒 劉崇顯：用紙筆改變新竹

新竹市議員劉崇顯稱新竹市藍白合體的政治環境，籲用手中的紙筆，讓新竹迎來改變的契機。（記者洪美秀攝）

2025/04/24 15:42

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）二階連署收件進入最後倒數衝刺階段，新竹市雙罷總部遲無公佈連署份數，但藍白陣營則急著辦反罷免活動，包括鄭正鈐與高虹安昨天也與黨主席朱立倫合體辦反惡罷戰獨裁說明餐會，市議員劉崇顯對藍白合反罷免的情形也感嘆，當初滿心期待「第三勢力更清新」的竹科人可以夢醒了。

他說，看到藍白合體的照片深覺其中的荒謬，不僅是國民黨前幾天才誣指新竹雙罷總部發言人林志潔與高雄民眾喝咖啡是賄選，朱立倫也馬上宴請有投票權的新竹市民號召反罷免之雙標行徑，更是高虹安不惜撕下「理性、務實、科學」的中立偽裝，更加緊貼擁抱國民黨只為貪戀權位。

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劉崇顯提到，他在2022年選舉時的表態文曾說，高虹安是「新瓶裝舊酒偽第三勢力」，即便高虹安沒有貪污爭議，高虹安選擇靠攏的地方派系都是施政包袱，讓大家原本所期待的執政新風貌難以展現，如今也都一一應驗，令人不勝唏噓。

而同樣身為科技人從政，劉崇顯說，即便當初表態不支持高虹安對他的選情有所衝擊，但很慶幸自己當初沒有為選票考量，而昧著良心說出違心之論，如今才能挺直腰桿站在台派這一邊，與一群同樣都是為新竹、為台灣的市民朋友一起努力守護我們的家園，我們都是「新竹隊」的一員。

他也呼籲，二階連署就要進入尾聲，邀市民繼續用手中的紙筆，讓國會不要再陷入泥淖，讓新竹再次迎來改變的契機。

新竹市議員劉崇顯稱新竹市藍白合體的政治環境，籲用手中的紙筆，讓新竹迎來改變的契機。（記者洪美秀攝）

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