國民黨竹市黨部辦反惡罷戰獨裁餐會被疑賄選 市黨部：黨員自費參加

新竹市國民黨23日舉辦反惡罷戰獨裁餐會被質疑賄選，國民黨市黨部強調黨員是自由且自費參加。（記者洪美秀攝）

2025/04/24 14:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕國民黨新竹市黨部昨天席開30桌舉辦「反惡罷戰獨裁」說明餐會，包括國民黨主席朱立倫及立委鄭正鈐和涉貪停職的市長高虹均出席餐會，並號召大家參加426活動及三階罷免投票要投不同意，此舉遭新竹市雙罷免總部發言人林志潔質疑賄選，國民黨新竹市黨部嚴正回應，昨天是北區黨部辦自強活動，屬自由報名，參加黨員與眷屬都是自費參加，且開立收據，哪來的請客吃飯？哪來的交換選舉？

市黨部回應指出，4月23日是北區黨部舉辦自強活動，參加黨員與眷屬是「自費參加」（據悉每人收費1300元），活動內容是實報實銷，皆有各式紀錄存證，晚餐時段則邀請嘉賓致詞宣講，與黨員同樂。呼籲林志潔做出指控前做事實查證，不要以為亂槍打鳥就能轉移自身爭議焦點。哪來的20幾台遊覽車？哪來的請客吃飯？哪來的交換選舉？

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黨部也回擊，林志潔不停標榜自己的法學素養，卻在實際行為中不斷秀下限，真的不應該用自身曾經犯的錯誤來懷疑他人，此為烏龍指控，呼籲勿造謠生事。也邀基層黨員426戰獨裁，一起站出來。

新竹市國民黨23日辦反惡罷戰獨裁餐會被質疑賄選。（記者洪美秀攝）

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