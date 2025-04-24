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    傅崐萁質詢稱罷團掃街「妨害秘密」 沈伯洋：你不講話比較好

    民進黨立委沈伯洋。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨立委沈伯洋。（記者叢昌瑾攝）

    2025/04/24 15:40

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委沈伯洋今日稍早發文表示，國民黨立法院黨團總召傅崐萁今日一上台就開始不知所云，順便咆哮，並質疑罷免團體掃街問要不要簽連署是妨害秘密，沈伯洋無奈表示，雖然這次是這1年以來相對比較正常的質詢，但他覺得傅崐萁還是不要講話比較好。

    沈伯洋在臉書PO文表示，傅崐萁今日悲劇質詢，他可能以為識字就是懂法律，一上台念民進黨黨章；不知所云，順便咆哮，質詢個案，問說為什麼偽造文書要被調查？然後傅崐萁說國民黨已經問那麼多天了，結果對法務部是對牛彈琴，言下之意，就是施壓那麼久，為什麼沒有用？

    傅崐萁說民進黨都沒有被查，司法院睡著，沈伯洋指出，民進黨沒有發動罷免，也沒有抄名冊啊，然後司法院不是辦案機關耶？傅崐萁質問為什麼共諜20萬交保？為什麼偽造文書收押？檢察官是不是要升官？沈伯洋回應，收押具保與否重點是串證或逃亡的考量，每個案子串證的可能性不一樣啊。

    沈伯洋續指，傅崐萁說，為什麼花蓮查水表被收押？戶籍法71條可以出去調查啊！沈伯洋回，問題是你問「有無連署」，就是查水表啊？跟戶籍法有什麼關係？原來戶政機關可以凌駕個資法和選罷法？

    傅崐萁又稱罷免團體掃街問要不要連署，是妨害秘密，對此，沈伯洋覺得傅崐萁不講話真的比較好。不過也要幫講個話，這是傅崐萁1年以來相對還比較正常的質詢了，其他的更悲劇，完全聽不下去。

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