詐騙新招「假買家騙賣家」 卓榮泰要求5大部會因應

行政院會今（24）日通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，行政院長卓榮泰（中）在會後，親自向國人說明特別條例方案內容。 （記者劉信德攝）

2025/04/24 14:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕全面遏止詐欺犯罪，行政院長卓榮泰今（24）日於院會聽取打詐指揮中心報告後表示，近期詐欺案件發生數及財損金額均呈現下降趨勢，顯示政府打詐政策已經有初步成效，但須注意，詐欺手法不斷翻新，近日又有回升跡象，請五大統籌機關務必要貫徹責任、精進防制作為，嚴陣以待。

打詐中心也特別拆解近期常見的「假買家騙賣家」詐騙手法，詐團會假冒買家，提出常見的交易方式再故意製造交易問題，並以金流驗證為由套取賣家個資後，盜取金錢迅速消失。提醒民眾注意「提供偽造客服網址」、「實名制認證」、「金流驗證」等常見詐騙關鍵字，切勿點擊陌生連結，拒絕額外操作、查證對方身分。

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卓揆指示，請內政部持續跨部會擴大宣導通路、針對容易受到詐欺的族群精準宣導、強化法治教育，提升全民識詐力；請通傳會督導電信業者落實門號實名制、強化AI技術防詐應用；數發部應推動廣告平臺管理與資訊揭露，源頭阻斷詐騙訊息流通；金管會應督導金融機構控管人頭帳戶、強化虛擬資產防洗錢與信用卡詐騙防制，並加速建置電子化通報機制；法務部持續深化國際司法合作，強化罪贓返還與被害人保護。

打詐中心說明目前打詐成效，其中，「識詐力」由內政部推動「百斬車手獎五萬」專案，自2025年4月1日起至今，已成功攔阻詐騙金流2409萬元、查扣348萬元，共32名民眾因成功檢舉獲頒獎金；在「堵詐力」方面，通傳會與電信業者合作，針對人頭門號與違規簡訊強力管制，攔阻127萬通境外詐騙來話、限制或停用924門人頭門號，有效封阻詐騙訊息傳遞。

至於「防詐力」則由數發部主責，運用AI技術對抗深偽詐騙，建置「網路詐騙通報查詢網」，截至3月底已下架逾7萬則詐騙訊息、通報件數突破14萬筆；「阻詐力」成效顯著，金融機構臨櫃攔阻金額已累計超過177億元，有效防止民眾受騙匯款；「懲詐力」方面，法務部統籌檢警調持續追查詐騙集團，查扣不法所得並返還被害人款項至今已達34億餘元，落實被害人保障。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

全面遏止詐欺犯罪，行政院長卓榮泰今（24）日於院會聽取打詐指揮中心報告。（行政院提供）

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