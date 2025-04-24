酸蔣萬安急了 曹興誠反對倒閣：往後7年不用再看王鴻薇、徐巧芯嘴臉

台灣公民人權聯盟今（24）日舉辦「全台罷免行動告急記者會」，包括聯電創辦人曹興誠、立委沈伯洋等人出席。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/24 14:11

〔記者林哲遠／台北報導〕台北市長蔣萬安日前拋出倒閣主張，引發政壇議論。「剷除黑芯」領銜人曹興誠、民進黨立委沈伯洋今召開記者會號召全民罷免不適任藍委，曹興誠在會中強調他反對倒閣，並痛批蔣萬安是為了幫國民黨台北市立委解套，但罷免到今天沒有提倒閣的可能。

沈伯洋表示，以法律、他個人的角度來說，倒閣是正確的，因為這樣才能解散國會，讓國會全面改選，但這場罷免運動是全民運動，他不可能一個人決定要倒閣、解散國會；這個國家最重要的是人民，即使他認為解散國會是正確的，也必須要大家（人民）都認為這樣是好的，才能做。

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「若每一個罷團都想，把罷免走下去，」沈伯洋強調，一定就是把罷免繼續走下去，不走倒閣這條路，這取決於全民的意志，這個社會運動的意志，不是個人。

曹興誠則認為，蔣萬安看到台北市5個國民黨立委全部都要被罷掉了才急了；不過，當罷掉這些立委後，以後7年都不用看到這些藍委的嘴臉，因此他反對倒閣，不要讓這些人跑掉，像王鴻薇、徐巧芯等壞透的立委，不要再看到她們了。

曹重申，蔣萬安提出倒閣是想替國民黨台北市立委解套，但這是不對的，罷免到今天沒有提倒閣的可能。

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