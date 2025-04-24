「人老、朱黃、426」 黃創夏評國民黨：內心深處欠缺反省

國民黨主席朱立倫（右）、民眾黨主席黃國昌（左）22日舉行「把民主還給台灣-在野領袖峰會」，兩人在會中握手擁抱致意。（資料照）

2025/04/24 14:46

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨號召支持者4月26日下午到凱道集會，對此名嘴黃創夏表示，「人老、朱黃、426」的藍營悲歌，這樣的恨天恨地就是不反省自己的心靈，也讓國民黨錯估了大罷免的情勢，甚至錯過了面對大罷免興起的浪潮更深沉的意義，讓自己站上監督執政黨面對「責任政治的校正回歸」的絕佳機會。

黃創夏在臉書PO文表示，太殘忍了，一向最不擅長號召群眾上街頭的國民黨，在朱立倫和黃國昌見面之後，宣稱要在4月26日浩浩蕩蕩地搞一場超過419民團兩倍以上人數的凱道抗爭，這是要超過10萬人的場面，此話若當真，真是折騰國民黨那些一向只是用遊覽車載來的資深公民們。

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黃創夏指出，想像一下這樣的畫面，一輛輛遊覽車從全台載來上年紀的老人家，聽著台上人望已經跌落谷底的朱立倫和黃國昌之碎碎念，偶爾還有些小草可能會鼓譟，這種「人老、朱黃、426」的畫面，振奮不了人心，只是讓人看到藍營已經束手無策的悲歌！

黃創夏續指，這種悲歌何以致之？當然是國民黨和民眾黨在2024年僥倖奪回國會主導權之後，在傅崐萁和黃國昌的領導之下，加上翁曉玲、徐巧芯們的張狂得到之反撲，而更重要的是國民黨內心深處的欠缺反省，甚至還有上個世紀初的那一種「納粹情懷」之幽靈作祟。

黃創夏分析，國民黨太扯了，有些特定份子認識不清，居然展現納粹風格，本來只是個人行為，國民黨只要譴責不必揹鍋，國民黨的朱立倫卻在第一時間竟然是為之辯解，還扯上一堆是反諷民進黨的鬼話，這背後的心態和當年納粹能在號稱最理性的德國興起時，那種幾乎是相同的充滿了屈辱、憤怒和無可奈何，所以只能怨恨別人和遷怒他人，而從不願意面對自己的失敗和自我昇華自己境界的心靈挫折感。

黃創夏直言，他並非指控國民黨黨中央是納粹信仰者，而是說他們的那種恨天恨地就是不反省自己的心靈，真的是一種最危險的發展警訊，這樣的恨天恨地就是不反省自己的心靈，也讓國民黨錯估了大罷免的情勢，甚至錯過了面對大罷免興起的浪潮更深沉的意義，讓自己站上監督執政黨面對「責任政治的校正回歸」的絕佳機會。

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