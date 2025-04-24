國民黨426上凱道北市派400警力 鍾沛君籲警帶離揮五星旗群眾

台北市警察局24日在議會警政衛生委員會進行工作報告與質詢答覆。（記者林承鴻攝）

2025/04/24 13:37

〔記者林承鴻／台北報導〕國民黨號召支持者4月26日下午到凱道集會，台北市警察局今（24）日表示，當天將派出10個分隊、400名警力到場協助活動順利進行，並滾動式檢討人力。國民黨台北市議員鍾沛君說，藍白群眾不會揮五星旗，希望警方如果發現有舉五星旗的人，可以直接將人員帶離；同黨議員曾獻瑩也關心若舉其他不相干標語，何時會啟動隔離。警察局表示會和主辦單位一起討論，防止衝突發生。

台北市警察局今天在議會警政衛生委員會進行工作報告與質詢答覆，鍾沛君指出，這幾天網路上有很多訊息，疑似有有心人想混進去426凱道集會鬧事，要準備五星旗、標語、共產黨旗混入人群中。鍾沛君說，藍白群眾不會揮五星旗，所以那些人一定不是來參加集會的，詢問警察局是否可能看到舉起五星旗的民眾就直接帶離避免爭執？

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曾獻瑩詢問，除了五星旗，若有人舉其他不相干標語，例如支持兩岸統一或其他非主辦單位的訴求，會用什麼機制啟動隔離？

警察局長李西河回應，若會讓現場產生爭執、衝突就隔離，若與現場活動訴求不符也會請他離開，會和主辦單位共同判斷，防止衝突發生。李西河說，和平集會要保護活動順暢、人員安全，若會干擾刺激就排除。

鍾沛君也詢問當天維安準備狀況，李西河表示，昨天（23日）已針對當天勤務開協調會，看主辦單位有什麼需求，有多少台車輛、要停在哪裡，市警局規劃3分區執行當天勤務。市警局保安科長林建良說，當天將派出10個分隊、400名警力，主要配置於凱道前，負責維安及交通疏導，將視現場狀況、情資增加警力，除中正一分局外，其他分局也會協助。

李西河說，中央並未針對26日勤務給予指導建議，北市警局會照經驗，規劃警力及執勤原則，若人力不夠會申請保安機動警力。

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