罷免新北藍委二階告急！ 張智倫、林德福、羅明才差數千份

台灣公民人權聯盟今（24）日舉辦「全台罷免行動告急記者會」，包括聯電創辦人曹興誠、立委沈伯洋等人出席。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/24 13:22

〔記者林哲遠／台北報導〕全台罷免藍委二階連署進入倒數，目前罷免台北市國民黨立委羅智強、李彥秀、王鴻薇、賴士葆、徐巧芯等五人二階連署皆已達法定門檻，並持續收件；不過，新北選區罷團連署仍處於緊急狀況，罷團今召開記者會透露，罷免藍委張智倫仍差4000份、林德福仍差3800份、羅明才仍差6500份，盼在地選民勇敢站出來。

雙和罷團「倫刪立舒」、「無限清林」志工代表指出，藍委林德福、張智倫家族皆已在雙和地區扎根2、30年，但目前罷免連署書已逼近9成門檻，張智倫已達2萬4000份，距最低門檻僅差4000份；林德福則已達2萬份，距離門檻還差約3800份。

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罷團志工呼籲，雙和的鄉親在最後衝刺階段勇敢挺身，一起罷免不適任藍委，他們也提供到府收件服務，如有需求可撥打「02-22235793」專線收件，團隊不想錯過任何連署書，也希望雙和鄉親能勇敢站出來。

罷免羅明才民團「新店拔羅波」發言人琪琪說，新店地區長期為藍營鐵票倉，近期收件時聽聞許多里長遭關切、民眾遭里長關切，但新店已不想再被威脅。目前他們已收到2萬4000份連署，距離最低門檻還有6500份，拜託新店選民儘速加入，與黑暗勢力堅決說不。

罷免洪孟楷民團「罷洪！！刻不容楷」領銜人表示，截至上週造冊已累積3萬7046份連署書，志工們將持續往目標邁進，呼籲北海岸的選民共同站出來罷免洪孟楷，一起走完最後一哩路。

港湖除銹：罷免李彥秀二階連署書已達4萬2千份

此外，已達安全門檻的台北罷團「港湖除銹」志工代表則提及，罷免李彥秀的連署書已達4萬2000份連署書、安全門檻130%以上，仍希望維持熱度，不僅會協助其他罷團，也會推動「國有器官」紀錄片播放，向所有台灣人揭露中國政權樣貌，也呼籲民眾踴躍參加。

新北選區罷團表示，連署處於緊急狀況，罷免藍委張智倫仍差4000份、林德福仍差3800份、羅明才仍差6500份，盼在地選民勇敢站出來。（資料照）

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