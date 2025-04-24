台中物調券5/2發 排長龍及重覆領老問題都未改挨批

台中市今年的「物調券」提早到5月發放；左為台中市經濟發展局長張峯源，右為台中市議員古秀英。（資料照，記者黃旭磊攝）

2025/04/24 13:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市今年的「物調券」提早到5月發放，多位民進黨市議員痛批，物調券已發放6年，但是今年除了改在週五至週日發放方便上班族領取，可能出現的重覆、排隊問題都未處理，而且攤商都認為，生意好也只有在發放那幾天，之後就沒有生意，根本未創造長久商機。

台中市經發局長張峯源答詢時表示，今年的物調券為了不讓民眾排隊太熱，因此提早至五月發放，此外，每一次物調券大約只有半小時、一小時就發光，排隊管理將會因地制宜，也會發號碼牌、蓋章，還有中止牌，以防重覆領取，今年也有增加小店，如產業故事館就有加入。

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2025年第一波物調券活動即將於5月2日至4日開跑，共有市場、夜市攤販集中區、商圈及產業故事館發展協會的會員店家等107處場域加入，用現金100元，兌換200元物調券。

市議員陳雅惠、張芬郁、謝家宜、陳淑華、陳俞融等議員今天在市議會針對物調券的效益提出質疑。

陳雅惠表示，台中物調券發放了多年，但是排隊及重覆領取的問題都未解決，更質疑參與都集中在大商店，小店家都沒有增加，要求經發局多進入社區宣傳，讓更多小店家可加入。

張芬郁表示，物調券大排長龍好像是迎媽祖的起馬炮，令人心酸，這次經發局為物調券打廣告，但是大家還要排隊，應該想辦法不用排隊的辦法；她更強調，物調券應該要讓效益延續，而非只是短暫，經發局可主動宣傳，有些商家要如何優惠，而不用再發物發券，這樣商機才能延續。

陳淑華則表示，去年就跟經發局反映，物調券發放只有發放那幾天刺激買氣，很多攤商都希望每天都發放，顯示並未有讓回購率提昇，也沒有提昇基層的經濟，很多人反映要大排長龍，還因此吵架， 根本沒有規劃好。

謝家宜也表示，很多民眾反映每一次領取物調券，就要大排長龍，為何不透過網路的機制，讓民眾不用排隊。

民進黨台中市議員陳淑華（左起）、陳俞融、陳雅惠、張芬郁、謝家宜紛紛質疑市政府發放物調券多年，大排長龍、重複領取等問題根本未有效解決。（記者蘇金鳳攝）

經發局長張峯源表示，今年增加很多小店家。（記者蘇金鳳攝）

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