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    綠委提案修刑訴法「非常上訴」 黃國昌轟：「乾脆直接修法讓鄭文逸無罪」

    民眾黨立委黃國昌受訪。（記者廖振輝攝）

    民眾黨立委黃國昌受訪。（記者廖振輝攝）

    2025/04/24 12:54

    〔記者林嘉東／台北報導〕立法院司法及法制委員會今（24日）排審由民進黨立委許智傑等22人擬具「刑事訴訟法第441條條文修正草案」。民眾黨立委黃國昌質詢司法院副秘書長王梅英、法務部常務次長黃謀信指出，去年有綠委提案變更證交法、企業併購法的犯罪構成要件，試圖幫涉入炒作大同股價的台商鄭文逸開脫，想不到他提案退回後，今天又有人幫鄭文逸創造獨步全球的修法，他從未看過非常上訴能這樣用，乾脆直接修法讓鄭文逸無罪。

    許智傑等人提案修正「刑事訴訟法第441條文」。草案新增第441條第2項，規定檢察總長於特定條件成就時，「應」提起非常上訴，也新增第441條第3項明定，案件依前項規定提起非常上訴者，執行檢察官應即暫時停止刑罰之執行。

    黃國昌質詢時指出，這個修法草案從何而來？2021年大同公司市場派、台商鄭文逸與中國通緝犯任國龍炒作大同股價，不法所得12億5700萬，去年７月遭法院重判13年半定讞後，他發現整個過程臭不可聞。

    黃國昌說，去年4月有綠委提案變更證交法、企業併購法的犯罪構成要件，其中變更要件就是鄭文逸在訴訟中提出的辯解之詞；他當時在院會提案程序退回，因為這個修正案連討論的價值都沒有。

    黃國昌再批，去年綠委計謀失敗後，鄭文逸去年7月判刑確定，今天這種提案竟然又跑出來了，幫鄭文逸創造獨步全球的修法，從未看過非常上訴是這樣用的。他把這個法案拿給法界人士看，大家看完後都歎為觀止，乾脆直接修法讓鄭文逸無罪」。

    黃國昌怒轟，「到底哪來的膽子，幫這種個案進行修法，真的是臭不可聞。」根本是替涉案人量身打造，斧鑿斑斑。他希望司法院、法務部講清楚，贊不贊成這修法？王梅英、黃謀信回應，她們都反對這個修法。

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