違規「新疆核桃」電商熱賣 立委怒轟：這叫「有政府在管」？

中國新疆產的「紙皮烤核桃」在網購平台上熱賣，畫面左側是夜市和網路販售只要百元、簡體字包裝的核桃，未經輸入查驗，甚至可能含有違法添加物，與合法進口的產品（右）外觀相近，消費者難以分辨。（記者邱芷柔攝）

2025/04/24 12:50

〔記者邱芷柔／台北報導〕中國新疆產的「紙皮烤核桃」在網購平台上熱賣，甚至有賣家宣稱銷售突破2萬、3萬包，卻被質疑未經輸入查驗、甚至含有違法添加物。民進黨立委林淑芬今（24）日在立法院質詢時痛批，雖然市面上也有每包要價200、300元的合法產品，但夜市和網路上充斥著只要百元、簡體字包裝的核桃，消費者竟能輕易買到來路不明的中國零食，「這叫有政府在管」？

立法院衛環委員會今天召開專題報告，聚焦美豬、美牛零關稅進口與食安保障問題。林淑芬在會中質疑，早在今年2月，她辦公室就針對熱賣的「新疆紙皮烤核桃」發函食藥署，要求徹查違規販售情形並限期回報，但最終只收到「查了6件」的回應，其中5件標示不符、含非法甜味劑，僅裁罰進口商6萬元「這樣就結案了」？

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根據食安法規定，只要是要賣給消費者的進口食品，業者就必須先向衛福部食藥署提出輸入食品查驗申請，產品要經過報驗、書審、抽驗等程序，查驗結果符合規定後，才能進口。

「我今天為了質詢，還打開來吃了一口，真的很噁心，還喝了三杯水。」林淑芬怒嗆，問題不是這東西好不好吃，而是食藥署根本沒守住邊境，「咁有政府在管」？她也諷刺，食藥署長姜至剛是腎臟科醫師，被台大醫院院長吳明賢誇為「三刀流」人才，精通藥品及毒理且具法律碩士學位，面對食安問題，這叫有政府在管嗎？

對此姜至剛回應，目前透過人工智慧（AI）系統監測平台，發現違規內容就會請電商24小時內下架，無法直接對平台裁罰，但食藥署與平台合作，可以針對違規業者開罰。

食藥署北區管理中心主任鄭維智補充，針對委員提供的9件產品，其中1件合法、4件確定違規，已裁罰12萬元，另4件仍由衛生局調查中。署方也主動抽驗市售6件產品，其中1件驗出甜味劑違規，已開罰3萬元。

食藥署統計，今年1月起至4月23日，中國紙皮核桃報驗8批、共4萬9138公斤，其中檢驗4批，檢驗結果都符合規定。然而，林淑芬質疑，這樣的查驗力道根本不夠，還有不少產品未經審查就在市面熱賣，網路平台上更能輕易購得，不只大人愛吃的核桃，連小孩喜歡的零食都買得到，這些來自中國、未經查驗的食品流竄，政府若繼續放任，根本就沒有所謂的「阻絕於邊境」，而是讓這些產品長驅直入！

中國新疆產的「紙皮烤核桃」在網購平台上熱賣，畫面左側是夜市和網路販售只要百元、簡體字包裝的核桃，未經輸入查驗，甚至可能含有違法添加物，與合法進口的產品（右）外觀相近，消費者難以分辨。（記者邱芷柔攝）

民進黨立委林淑芬今質詢時痛批，民眾能輕易買到來路不明的中國零食，「這叫有政府在管」？（記者邱芷柔攝）

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