徐巧芯二階連署15％選民站出來！ 林俊憲：只差罷韓國瑜17.84％一點

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

2025/04/24 14:15

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷團今天宣布國民黨立委徐巧芯二階連署達3.6萬份，超過法定連署份數150%。對此民進黨立委林俊憲表示，這代表該選區15%選民已出來連署，而當年罷免韓國瑜的最終二階連署比例是多少呢？17.84%，只差韓國瑜2%多一點。

林俊憲在臉書PO文表示，罷團記者會公布了大家最關注的罷免徐巧芯最新收件數字：達到門檻150%、破36000份，同樣達到這個門檻的還有王鴻薇，這是什麼概念？幫大家換算一下：門檻150%，等於該選區15%選民已出來連署。

請繼續往下閱讀...

林俊憲指出，當年罷免韓國瑜的最終二階連署比例是多少呢？17.84%，只差韓國瑜2%多一點，在這兩個一向偏藍的選區，能夠率全國之先達到15%門檻，只有偏綠的選民出來連署嗎？顯然不是，個人仇恨值遠大於整個國民黨的仇恨值，顯然不能再推給大環境，而是要從自己過去的言行回頭檢討了。

林俊憲續指，至於其他區域，許多都剛好在門檻邊緣，再對照過去非國民黨抄名冊二階連署的不合格率，大約在選民總數1至2%左右，所以Puma（沈伯洋）說的130%目標是非常合理的。

今天的記者會，也是給各區域有罷免國民黨立委的黨公職同志一個提醒，公民罷團努力了這麼久，就差臨門一腳，而我們就是那臨門一腳。

林俊憲直言，就像他1月就說過的，不參與創造歷史，就會被歷史拋棄，無論成敗，最終都是民進黨需概括承擔，所以，再來就是我們的事了。

立委林俊憲。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法