為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    徐巧芯二階連署15％選民站出來！ 林俊憲：只差罷韓國瑜17.84％一點

    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    國民黨立委徐巧芯。（資料照）

    2025/04/24 14:15

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷團今天宣布國民黨立委徐巧芯二階連署達3.6萬份，超過法定連署份數150%。對此民進黨立委林俊憲表示，這代表該選區15%選民已出來連署，而當年罷免韓國瑜的最終二階連署比例是多少呢？17.84%，只差韓國瑜2%多一點。

    林俊憲在臉書PO文表示，罷團記者會公布了大家最關注的罷免徐巧芯最新收件數字：達到門檻150%、破36000份，同樣達到這個門檻的還有王鴻薇，這是什麼概念？幫大家換算一下：門檻150%，等於該選區15%選民已出來連署。

    林俊憲指出，當年罷免韓國瑜的最終二階連署比例是多少呢？17.84%，只差韓國瑜2%多一點，在這兩個一向偏藍的選區，能夠率全國之先達到15%門檻，只有偏綠的選民出來連署嗎？顯然不是，個人仇恨值遠大於整個國民黨的仇恨值，顯然不能再推給大環境，而是要從自己過去的言行回頭檢討了。

    林俊憲續指，至於其他區域，許多都剛好在門檻邊緣，再對照過去非國民黨抄名冊二階連署的不合格率，大約在選民總數1至2%左右，所以Puma（沈伯洋）說的130%目標是非常合理的。

    今天的記者會，也是給各區域有罷免國民黨立委的黨公職同志一個提醒，公民罷團努力了這麼久，就差臨門一腳，而我們就是那臨門一腳。

    林俊憲直言，就像他1月就說過的，不參與創造歷史，就會被歷史拋棄，無論成敗，最終都是民進黨需概括承擔，所以，再來就是我們的事了。

    立委林俊憲。（資料照）

    立委林俊憲。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播