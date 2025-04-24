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    罷免二階連署3.6萬超標！徐巧芯：我勇敢無懼 請大家出來投不同意票

    國民黨立委徐巧芯（中）。（資料照）

    國民黨立委徐巧芯（中）。（資料照）

    2025/04/24 12:39

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    3.6萬人連署！罷免徐巧芯飛越二階門檻 反共民意響徹雲霄

    〔記者劉宛琳／台北報導〕罷團今天宣布國民黨立委徐巧芯二階連署達3.6萬份，超過法定連署份數150%。徐巧芯回應，「對不起，又要麻煩大家了」，請讓她再一次借用大家的力量，請大家一定要出來投票，堅定投下不同意罷免，「我的勇敢無懼，來自知曉你們在背後做我的後盾」。

    徐巧芯說，她的從政歷程，一直在挑戰，挑戰威權、挑戰側翼、挑戰制度，甚至是挑戰許多根深蒂固的認知與習慣。於是她努力揭弊、對抗網軍，投入立委初選與大選，深信這個世代的國民黨人，必須要有捨我其誰的勇氣，重新打下天下的鬥志與本事，「所以成為民進黨的頭號公敵」。

    徐巧芯說，他們（指罷團）不知道怎麼戰勝這個世代的國民黨人，不理解為什麼綠媒鋪天蓋地造謠（就連拜媽祖都可以造謠沒點香）、網軍側翼傾巢而出洗版、外貌羞辱、哏圖齊發，極盡所有嘲諷羞辱之能事，甚至不為所動。他們不理解，為什麼操弄雙標司法，動員群眾上街，我們並沒有畏縮。

    徐巧芯說，他們更不理解，為何玩權弄術，發動罷免，國民黨不但沒有分裂，反而空前團結，區域不分區合作，各地首長支援，在野陣營聯防，沒有一觸即潰。

    徐巧芯強調，這場大罷免，不是我們挑起的，但是既然兵臨城下，我們當然挺身而戰，但要徹底讓民進黨死心，放棄民粹，重回「少數服從多數，多數尊重少數」的正軌上，還差最後一步，也是重要的一塊拼圖，就是各位。

    徐巧芯說，那些她在市場街頭握過的每一雙手，在選區日常看過的每一個笑容，在宣講時深受感動的殷切眼神，在服務時備受鼓舞的熱絡口吻，還有更多更多溫柔的支持，對民主的運作，有真正信仰的人民。

    徐巧芯說，請讓她再一次借用大家的力量，請大家一定要出來投票，堅定投下不同意罷免。

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