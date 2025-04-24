徐榛蔚將參加國民黨426集會 質疑檢調「辦藍不辦綠」

花蓮縣長徐榛蔚今早到消防局，參加全民防衛動員演習兵棋推演。（記者王錦義攝）

2025/04/24 12:36

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨不滿罷免綠委遭檢調依偽造文書罪嫌法辦死亡幽靈連署，號召支持者426上凱道抗議，花蓮縣長徐榛蔚今天表態會北上參加，要「拚經濟、護民生」，她指出，尊重人民行使選舉與罷免權利，不過質疑罷免的主要核心思想是什麼，認為提出罷免的理由不能說服國人，並質疑檢調「辦藍不辦綠」。

徐榛蔚今天上午到消防局參加全民防衛動員演習兵棋推演，會前受訪說，會參加426遊行，認為美國發起關稅大戰，對全球經濟造成衝擊，大家都嚴陣以待，各國對關貿大戰有很多的模擬與推演，台灣面臨內憂外患，中央政府應該重視民生與經濟。

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徐榛蔚說，國際情勢嚴峻，國內政黨惡鬥，現在是政治經濟狀況都不好的時候，中央要思考如何協助產業界度過此次關貿大戰；對於民生的衝擊，若關貿大戰發生，經濟與花蓮觀光受到的衝擊會非常大，將導致通貨膨脹、消費緊縮，整個產業陷入民不聊生困境，呼籲中央以民生蒼生為念。

針對花蓮罷團連署書將過門檻，徐榛蔚說，尊重人民選舉、罷免、創制、複決的權利，但質疑提出罷免的主要核心思想是什麼？能否說服所有國人接受罷免的理由？尤其中央選委會或者是檢調是否能讓國人接受，尤其是「辦藍不辦綠」現象，呼籲應該用一致標準來檢視罷免案。

花蓮縣長徐榛蔚今早到消防局，參加全民防衛動員演習兵棋推演。（記者王錦義攝）

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