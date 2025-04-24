為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    徐榛蔚將參加國民黨426集會 質疑檢調「辦藍不辦綠」

    花蓮縣長徐榛蔚今早到消防局，參加全民防衛動員演習兵棋推演。（記者王錦義攝）

    花蓮縣長徐榛蔚今早到消防局，參加全民防衛動員演習兵棋推演。（記者王錦義攝）

    2025/04/24 12:36

    〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨不滿罷免綠委遭檢調依偽造文書罪嫌法辦死亡幽靈連署，號召支持者426上凱道抗議，花蓮縣長徐榛蔚今天表態會北上參加，要「拚經濟、護民生」，她指出，尊重人民行使選舉與罷免權利，不過質疑罷免的主要核心思想是什麼，認為提出罷免的理由不能說服國人，並質疑檢調「辦藍不辦綠」。

    徐榛蔚今天上午到消防局參加全民防衛動員演習兵棋推演，會前受訪說，會參加426遊行，認為美國發起關稅大戰，對全球經濟造成衝擊，大家都嚴陣以待，各國對關貿大戰有很多的模擬與推演，台灣面臨內憂外患，中央政府應該重視民生與經濟。

    徐榛蔚說，國際情勢嚴峻，國內政黨惡鬥，現在是政治經濟狀況都不好的時候，中央要思考如何協助產業界度過此次關貿大戰；對於民生的衝擊，若關貿大戰發生，經濟與花蓮觀光受到的衝擊會非常大，將導致通貨膨脹、消費緊縮，整個產業陷入民不聊生困境，呼籲中央以民生蒼生為念。

    針對花蓮罷團連署書將過門檻，徐榛蔚說，尊重人民選舉、罷免、創制、複決的權利，但質疑提出罷免的主要核心思想是什麼？能否說服所有國人接受罷免的理由？尤其中央選委會或者是檢調是否能讓國人接受，尤其是「辦藍不辦綠」現象，呼籲應該用一致標準來檢視罷免案。

    花蓮縣長徐榛蔚今早到消防局，參加全民防衛動員演習兵棋推演。（記者王錦義攝）

    花蓮縣長徐榛蔚今早到消防局，參加全民防衛動員演習兵棋推演。（記者王錦義攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播