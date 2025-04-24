虐童教練葉展皓潛逃新竹院檢踢皮球 王鴻薇要求司法院、法務部1個月提報告

王鴻薇要求司法院、法務部1個月提出檢討與懲處報告。（資料照）

2025/04/24 12:11

〔記者林嘉東／台北報導〕新竹縣虐童案健身教練葉展皓棄保潛逃，引發各界批評。國民黨立委王鴻薇今（24）天在立法院司法及法制委員會質詢，司法院副秘書長王梅英、法務部常務次長黃謀信「法官、檢察官有沒有錯？」，王梅英、黃謀信均答稱是制度問題，王鴻薇要求司法院、法務部1個月提出檢討與懲處報告。

王鴻薇質詢指出，新竹發生虐童案健身教練葉展皓棄保潛逃後，新竹地檢署、新竹地方法院互踢皮球，都說「責任不在我」。法院的說法，法官讓葉交保時，已有媒體報導，也有做成筆錄，檢方應該知道，但檢方說法官開庭，沒有通知檢察官蒞庭，沒有讓檢察官表達意見，逕行裁定將葉交保300萬交保。

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王鴻薇批，檢方說得振振有詞，法院說得理直氣壯，但葉展皓人呢？跑掉了。立法院開這麼多次專案報告，這多委員關心，司法院、法務部都說會精進改善，這幾年重大經濟罪犯一再跑掉，新竹虐童案無關政治，一般老百姓關心的虐童案，人也跑掉了。但事情發生後，新竹地檢與新竹地院竟然都說責任不在自己，王鴻薇質詢王梅英、黃謀信：「你們都是法院、檢方的長官，你們說是誰的責任？」

王梅英答詢，法院發生虐童棄保潛逃，司法院非常遺憾、責問旁貸。王鴻薇追問，「法官有沒有問題？沒有通知檢察官到庭，說已有媒體報導」王梅英答稱，本案是移審案件，法官收案後，依職權決定要不要羈押被告，移審程序與偵查中聲請羈押不一樣，法律沒有規定法官要通知檢察官到庭，檢察官自己也知道當天開庭。王鴻薇追問：「法官沒有錯，整個制度性的問題？」王梅英才答稱：「法官不夠嚴謹」。

王鴻薇再問黃謀信，「檢察官有沒有問題？」黃謀信答稱，本案是羈押中送法院，被告送到法院後，由法院決定是否延押，在訴訟制度上，就檢察官來說法院有所裁定後救濟，但個案檢察官沒有被通知到場蒞庭，事後也沒有收到法院沒有繼續羈押的裁定，法律上沒有問題。

王鴻薇再批，不只新竹地檢署或新竹地院兩邊推皮球，司法院到法務部，法務部說檢察官沒有錯，司法院也說法官沒有錯，按照制度就是這樣走，但到底錯的是誰？最後倒楣的是受害人。

王鴻薇拉高分貝，重大經濟案件有這麼多被告跑掉，讓人非常生氣，這裡面一定有貓膩，她新竹不知道有沒有貓膩，但這案件就活生生出現在眼前，虐童案被告棄保潛逃。

王鴻薇說，法務部、司法院說是制度出錯，但這案子要怎麼辦？要怎麼解決？黃謀信答稱，法務部要求各地檢署針對法官強制處分，盡督促法院之責，王梅英則稱，已通令各法院移審時通知檢官到庭。

王鴻薇痛批，她認為檢、院怠惰，沒當一回事，「如果是你的孩子被這樣虐待，你會這樣處理？」她要求司法院、法務部1個月提出檢討與懲處報告。

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