涉幽靈罷免國民黨宜縣黨部被搜索 民進黨宜縣黨部：好好面對司法調查

宜蘭檢調今天偵辦民進黨立委陳俊宇罷免幽靈連署案，陸續搜索、約談國民黨宜蘭縣黨部、提議罷免領銜人李惠玲（中）、國民黨志工等相關人員到案。（記者王峻祺攝）

2025/04/24 12:09

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭檢調今天偵辦民進黨立委陳俊宇罷免幽靈連署案，陸續搜索、約談國民黨宜蘭縣黨部、提議罷免領銜人李惠玲、國民黨志工等相關人員到案。民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進說，呼籲藍營好好面對司法調查；國民黨宜縣黨部主委林明昌因出國無法取得聯繫，預計今晚回台。

中選會向最高檢察署告發涉嫌偽造或往生者連署的罷免案。根據第一階段查對結果（不含補件），據了解，綠委陳俊宇部分，約有40多份涉死亡連署、10多件涉偽造連署。

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檢調今天上午7點多兵分多路，前往國民黨縣黨部及罷免領銜人李惠玲、推動罷免案人員家中搜索，並展開約談，預計下午移送地檢署複訊，全案暫朝偽造文書與個資法等方向偵辦。

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進說，罷免是憲法賦予人民的基本權利，但用不法手段湊足罷免份數，請司法單位一定要審慎處理，若國民黨縣黨部涉及死亡連署或冒簽偽造文書等原因被搜索，也應好好面對司法調查，並請司法單位勿枉勿縱，讓這樣的陋習不再存在。

宜蘭檢調今天偵辦民進黨立委陳俊宇罷免幽靈連署案，搜索國民黨宜蘭縣黨部。（記者王峻祺攝）

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