葉元之護航死亡連署跳針「行為犯、結果犯」 謝震武釋法條打臉

國民黨立委葉元之。（資料照）

2025/04/24 13:06

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免幽靈連署頻傳，檢調今大動作搜索國民黨宜蘭縣黨部。國民黨立委葉元之昨日在節目上護航死亡連署「有人偷東西就要判死刑嗎？過去有人抄名單，檢方講說是『結果犯』，現在我衝你黨部直接收押，這就是比例原則的問題」，並與民進黨議員趙怡翔發生爭執，媒體人謝震武在節目上「行為犯」跟「結果犯」，打臉葉元之。

葉元之在23日《新聞面對面》的節目中談及罷免吳沛憶、吳思瑤死亡連署事件，表示「有人偷東西就要判死刑嗎？過去有人抄名單，檢方講說是『結果犯』，現在我衝你黨部直接收押，這就是比例原則的問題」並稱民進黨要把國民黨斬草除根。趙怡翔在葉元之的說法後，一度受不了，想要澄清與打臉。

請繼續往下閱讀...

謝震武在兩人說完後，解釋「行為犯」跟「結果犯」2個法律名詞，提到原來的刑法210條偽造文書條文，用語是「偽造、變造他人簽名、印文、署押，足以生損害於公眾或他人者，處五年以下有期徒刑」，重點在於「足以生損害於公眾或他人」，這是「結果犯」，也就是你做了這件事情、要產生這樣的結果。

根據後來改的選罷法98之2條「如果偽造他人的簽名、印文、署押，處五年以下有期徒刑」，沒有提到「足以生損害於公眾或他人」，這個就叫「行為犯」，只要簽了連署是偽造，這個行為下去就是這樣。

謝震武直言，「行為犯」跟「結果犯」是不同法律樣態，至於時間點，選罷法是在2月18日生效，但國民黨有些送件是在2月7日左右，時間點是在這之前，但若中間有經過補件，補件假設是在2月18日以後，就會適用到選罷法這塊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法