藍白宴請新竹選民號召罷免票投不同意 林志潔：這不是賄選什麼是賄選？

國民黨在新竹市租遊覽車宴請新竹市選民吃飯號召罷免投票投不同意，陽明交大法律學者林志潔轟這不是賄選什麼是賄選？（記者洪美秀攝）

2025/04/24 11:54

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）二階連署收件持續到4月底，國民黨與高虹安為反制罷免，昨天在竹市席開30桌召開反惡罷戰獨裁餐會，要被罷免的高虹安與鄭正鈐和國民黨主席朱立倫合體逐桌向選民請託，號召選民罷免投票投不同意。對此，新竹市雙罷總部發言人、陽明交大法律學者林志潔狠批，國民黨宴請有投票權的選民吃飯，這不是賄選什麼是賄選？

林志潔說，她必須說國民黨的邏輯不是普通的奇特。她到高雄演講，高雄的粉絲提供場地，招待她和無投票權的高雄台派朋友們聚會，隨身攜帶新竹連署書的她，在高鐵上和聚會場所，進行發放和收件，被國民黨說是用咖啡點心引誘大家來拿連署書叫賄選，甚至向新竹地檢署告發，她認為不僅浪費司法資源，也是為轉移國民黨亂抄名冊、偽造連署的焦點。

請繼續往下閱讀...

反觀藍白的作法，租了20幾台遊覽車，在新竹市的豪華餐廳，宴請有投票權的新竹市民吃飯，要求市民在罷免時要投不同意票！這不是賄選什麼是賄選？國民黨是不是應該自己告發自己一下？

林志潔說，有媒體問她對國民黨宴請市民吃飯要求大家投不同意票的看法，她只能說，國民黨完全沒有法治觀念，也沒有道德的下限。每天指責別人有貪污，竟然由黨主席朱立倫帶頭去挺一審被判貪污有罪的嫌疑犯，主張絲毫沒有正當性。也讓人狐疑：國民黨難道新竹是沒有人才了嗎？還是鄭正鈐和高虹安雙雙被罷免後，打算交換選，被罷免的市長去補選立委，被罷免的立委去競選市長？藍白各種離譜操作，真是奇觀。

國民黨在新竹市租遊覽車宴請新竹市選民吃飯號召罷免投票投不同意。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法