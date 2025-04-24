「雙罷」擋不住！竹市高虹安、鄭正鈐罷免案造冊 藍營估二階可能通過

新竹市雙罷免二階進入造冊階段，藍營內部評估新竹市雙罷二階連署應可能雙雙通過，綠營則強調未公佈二階連署份數，是要催出選民在三階罷免投下同意票的意願。圖為民進黨辦人民是頭家的宣講活動。（記者洪美秀攝）

2025/04/24 11:40

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（涉貪停職市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐）二階連署收件將持續到4月底，據了解，新竹雙罷總部已開始進行造冊作業，但目前仍蓋牌未公佈連署份數，民進黨9名市議員及雙罷總部發言人林志潔服務處每週會將收到的連署份數繳回總部。

藍白昨天合體在竹市舉辦首場「反惡罷戰獨裁」餐會，席開30桌，藍營內部評估新竹雙罷免二階應可能都會通過，目前反罷免戰略將以號召選民三階出來投不同意票為主。

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新竹市雙罷總部僅提到目前已進入造冊階段，且造冊第一天高虹安與鄭正鈐的份數都已超過1萬份，有綠營內部人士分析，各市議員服務處及林志潔服務處的收件情況都不錯，這2個月大家站街頭快閃連署，甚至徒步沿街送連署書及到府收件等，還有很多年輕志工站出來協助幫忙，這些都跟過往的選舉不同，顯示市民對藍白毀憲亂政及行政失靈情形已無法容忍。

藍營內部也評估高虹安與鄭正鈐的二階罷免連署都會通過，因此目前策略就是要號召支持者在三階時出來投不同意罷免，而國民黨主席朱立倫昨天宣傳426的反罷免戰獨裁活動就選擇新竹市為起點，代表國民黨將進入第三階段的戰略期，要透過426的宣講行動，催出藍軍支持者三階時投不同意的罷免票。

綠營內部則分析現在已進入最後連署衝刺階段，二階連署份數也象徵三階投票的意願指標，因此會全力衝高二階連署份數，且評估新竹市雙罷免二階要通過應沒問題，但仍要催出市民第三階罷免投票投同意的意願。

新竹市雙罷免二階進入造冊階段，藍營內部評估新竹市雙罷二階連署應可能雙雙通過，因此已號召選民在三階罷免投票要投不同意。圖為國民黨舉辦反罷免宣講餐會情形。（記者洪美秀攝）

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