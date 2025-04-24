遭綠酸「選一次、賺一次」 羅智強曝2018年贊助韓國瑜往事

國民黨立委羅智強。（資料照）

2025/04/24 11:09

〔記者劉宛琳／台北報導〕罷團日前宣布國民黨立委羅智強二階連署達標，羅智強抵押房產借錢拚反罷，遭綠營酸選舉很會募款。羅今表示，2018年他自己選舉拮据，但拿到募款仍協助當時參選高雄市長的韓國瑜，強調不只為自己，也為夥伴兩肋插刀，希望支持者覺得，支持羅智強是值得的。

「雪中送炭，才是真感情！」羅智強說，這是2018年時正參選高雄市長的韓國瑜送給他的一句話，至今仍深深地溫暖著他，鼓勵著他。他一直期許自己，當一個雪中送炭、真性情的政治工作者。為夥伴，兩肋插刀；為信念，赴湯蹈火。

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羅智強表示，最近綠營猛烈攻擊他，說他「選舉很會募款」，還酸他「選一次，賺一次」。但他感謝他們的質疑，讓他有機會說出2018年他參選台北市議員的故事。

羅智強表示，當年他資源拮据，選戰格外艱辛，募得的第一筆100萬元捐款猶如及時雨，幕僚立刻計劃這筆錢該怎麼運用，租辦公室、支付薪資、投入文宣廣告，每一分都寶貴。

「這100萬，我要拿去幫韓國瑜。」羅說，他當時告訴幕僚，要在高雄租下100輛公車廣告，力挺韓國瑜，幕僚驚呆了，問他選舉怎麼辦？他只說：「韓國瑜比我重要。」於是，韓國瑜在高雄的第一波公車文宣「打造高雄 全台首富」上路了，後來，韓國瑜翻轉高雄、當選市長，他也感到無比的光榮與驕傲。

羅智強說，他不只支援了韓國瑜，後來又拿募得的款項支援盧秀燕，投放100輛「三問林佳龍」公車廣告。之後再聲援時任台大校長管中閔，租100輛「拒投民進黨，台大有校長」的廣告公車，繞行台大校園跑了3個月。

羅智強表示，2018年，他透過小額募款募得約1800萬元選舉經費。支援同志、支援民主的公車廣告約400萬，800萬投入自己的選戰，剩下600萬多的節餘運用在擴大服務能量、增加人手，做好選民服務，培養優秀新血，他當台北市議員的3位助理楊植斗、陳芳盈、蔡宗豪分別選上台北市議員、雲林縣議員、台南市議員。

羅智強說，當時因為高雄的挺韓公車太響亮，他在台北街頭演講時，常有民眾問，「你不是選高雄市議員嗎？怎麼在台北演講？」這些捐款用來支援戰友，不是因為他有多了不起，而是每一分錢，他都認真思考如何讓它效益最大化，如何發揮監督執政、支援同志的最大力量。

羅智強說，所以當民進黨與他們養的網軍，拿他的小額募款來做文章時，他反而佩服他們的厚顏。能不能在自己窘迫時，還記得伸手助人？若不能，請收起那些酸言酸語。

羅說，他永遠記得韓國瑜那句話：「雪中送炭，才是真感情。」當年韓國瑜用「一碗滷肉飯、一瓶礦泉水」的真情翻轉高雄，他也很高興可以一起延伸這一份真感情，不只給我的戰友，更給每一位支持他的人，真心希望讓支持者覺得，支持羅智強是值得的。

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