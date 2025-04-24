國民黨426上凱道 先發「戰前須知」防青鳥

國民黨台北市議員柳采葳說明活動「戰前須知」。（記者張嘉明攝）

2025/04/24 11:09

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日上午針對26日上凱道集會召開「反綠共，戰獨裁，凱道一起站出來」記者會，該黨公布所謂「戰前須知」，提醒支持者要防範「綠共青鳥」當天到現場反串鬧事，並要求大家只帶中華民國國旗進場，其他任何旗幟或標語，都不歡迎，該黨台北市議員柳采葳呼籲大家一起展現「在野黨比執政黨有水準100倍」。

柳采葳指出，青鳥在凱道活動還未開始前，就在計劃當天要如何搗亂，除了發訊息要招聘時薪300元的工讀生，還準備當天要帶一些莫名其妙的標語到現場，模糊焦點，為了提防「綠共青鳥」反串，國民黨準備了「戰前須知」，包括提醒參加民眾自由穿著，只帶中華民國國旗入場，其他任何旗制或標語，都不歡迎，民眾身上也不要穿戴一些激進標語，如果當天有拿紅共旗幟、挑釁鬧場的人，「絕對就是青鳥」，大家不要理會，只需拍照上傳網路，讓全民都知道這些人的小丑行為，並向對方高喊「反綠共」，然後交給工作人員與警方處理。

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柳采葳還說，如果當天遇到有人高喊支持統一，「戰前須知」建議大家高喊「青鳥就是支持統一」反制，如果看到「綠共最好不要逼我選中共」標語，可以反嗆「你們本來就是綠共，難怪喜歡這樣的標語」，千萬不要掉入對方陷阱，如果有人鬧場高喊快解散，大家可以高喊「反綠共、反獨裁」、「我愛台灣、我反綠共」，然後打開手機錄影。

對於網路上出現自稱民眾黨「小草」當天要到現場反串青鳥鬧場，國民黨發言人楊智伃表示，網路群組都是匿名，「誰知道所謂的小草不是青鳥反串！」

楊智伃指出，當天活動從下午2點半開始暖場，3點正式開始，節目流程先安排來自各地的素人民眾講述心聲，然後會包括前台大校長管仲閔等貴賓助講，接下來國民黨立委上台展現大團結，並安排民眾黨的朋友上台談話，最後再由國民黨各縣市首長、立委與黨主席朱立倫上舞台展現團結，活動預定在傍晚5點半結束。據了解，前總統馬英九當天也將出席活動。

國民黨副發言人鄧凱勛則指出，當天活動現場除了主舞台，周邊還設有罷免綠委的連署站，在景福門旁會設立一個「人民主場肥皂箱」的次舞台，由藍營青年軍與民眾直接互動，另外還有「反綠共扭蛋區」，讓民眾投幣拿扭蛋，其中有包括「戰獨裁、反綠共」貼紙，「國泰民安、不同意罷免」平安符、「大罷免、大退散」等各種款式的文宣貼紙。

對於民進黨立委郭昱晴質疑426凱道集會影響統測考試，楊智伃回應，郭昱晴並不了解當天活動流程，不要丟人現眼，她強調，國民黨集會都有經官方同意，沒有任何違法，如果活動真的會影響考生，第一時間就不可能通過申請；柳采葳則說，郭昱晴故意製造糾紛，造謠罵國民黨，這種毫無腦袋的批評，大可不用理會。

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