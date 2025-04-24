高虹安涉貪再被裁定限制出境出海8個月 高院：有逃亡之虞

高等法院認定高虹安有逃亡之虞，裁定高限制出境、出海8個月。 （資料照）

2025/04/24 10:20

〔記者楊國文／台北報導〕被停職中的新竹市長高虹安被控於立委任內，涉嫌浮報、詐領助理薪資、不實加班費，台北地院依利用職務詐取財物罪判7年4月，高立即被限制出境、出海8個月，至今年3月25日屆滿；高等法院昨開庭，高檢署4月7日以高有逃亡之虞，緊急聲請將她限制出境、出海，顯示高近一個月來有權出境，引起法庭一陣驚呼，高的律師團指高無限境等必要，高等法院認定高有逃亡之虞，裁定高限制出境、出海8個月。

高院裁定指出，高虹安因涉詐領助理費，一審被依貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務機會詐取財物、刑法使公務員登載不實等罪，判刑7年4月，足認犯罪嫌疑重大。

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另外，審酌高虹安曾任立委，現為新竹市市長（停職中），曾經留學，有豐富人脈、資源及相當資力可供逃亡海外，有相當理由可認定有逃亡之虞，為確保案件順利進行，裁定自4月21日起限制出境、出海8個月，可抗告。

由於TDR達人鍾文智被判刑確定後潛逃無蹤，法界日前認為，審理中，被告是否延長限制出境等強制處分，由法院依職權全權負責，通常法院在被告限境屆滿前約一、兩週時間，將主動開庭，詢問檢方、被告及律師後，做出是否延長限境等裁定，像重要被告高虹安至今限境等強制處分案出現空窗期，甚為罕見，「若高離境，將是高院的疏失」，讓高院備受壓力；某高院法官則指出，法官應是認定高虹安沒有繼續限制出境、出海，才未開庭審理限境案。

高等法院繼去年11月首度開度後，因合議庭認為立法院組織法第32條第1項公費助理經費、加班費等規定，違反明確性原則，有違憲爭議，向憲法法庭聲請釋憲，但被憲法法庭以一致決裁定不受理。

高院昨上午9時30分「續行準備程序」，受命法官郭豫珍開庭審理傳喚高虹安和4位助理出庭，4位助理包括高辦前行政主任「小免」黃惠玟、前公關主任王郁文、前主任陳奐宇、前法務主任陳昱愷，陳、王、黃均獲判緩刑，僅陳昱愷無罪。

法官郭豫珍詢問高檢署4月7日書狀聲請將高虹安限制出境、出海理由，高檢署認為高涉詐領助理費案一審被判7年4月，罪嫌重大，且有逃亡之虞，建請將高限制出境、出海；高的律師團主張，高始終遵期到庭，且無詐領助理費意圖或犯行，無逃亡可能，並無限制出境、出海必要。下次庭訊定7月28日。

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