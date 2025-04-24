蔣萬安嗆違法非內政部長說了算 劉世芳「不對個案評析」：警方標準一致

內政部長劉世芳。（資料照）

2025/04/24 09:53

〔記者李文馨／台北報導〕對於帶頭違法闖北檢禁制區抗議，台北市長蔣萬安昨表示，是否違法不是議員說了算，也不是內政部長劉世芳說了算。對此，劉世芳今（24日）在立法院受訪表示，警察執法標準一致，她不對個案評析；她也說，盼426參加者在「集會遊行法」和平表達理性訴求。

台北市長蔣萬安本月17日參加國民黨在集會遊行禁制區台北地檢署前的集會，昨天他到台北市議會民進黨團說明重大市政議題，面對民進黨議員批他帶頭違法，蔣萬安回應「是不是違法，不是議員你們說了算，也不是內政部長說了算。」

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劉世芳表示，警察的執法，從過去、現在到未來標準都一致，台北市警察局長李西河面對議員質詢時，也講得非常清楚，過去兩天，她也講得很清楚，「我不針對個案做任何評析 」。

此外，對於國民黨號召民眾4月26日上凱道參加「反綠共、戰獨裁」活動，劉世芳說，這是民主法治對言論自由、政治訴求的表達，希望在「集會遊行法」規範下，大家都能和平表達理性訴求，希望參加者出入注意交通安全，平和落幕才能真正表達訴求，兩週前，她也針對419與426都表達同樣的看法。

媒體詢問，是否修改集遊法？劉世芳說，這不是今天主要議題。至於國民黨立委謝龍介嗆劉世芳「等你帶隊來抓」，劉說，她已經講過了，不針對個案評析，過去至今「集會遊行法」規範講得很清楚。

媒體追問，是否認同禁制區規定？劉世芳表示，請去看集會遊行法，條文寫的很清楚。另外，針對陳姓女子在網路貼文「陳菊走了？」被高雄警方認定散布不實訊息，依違反「社會秩序維護法」移送裁處，遭質疑執法過當，劉強調，昨天講過了，請去問高雄市警方。

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