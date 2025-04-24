公開演講未批賴清德卻遭出征 陳水扁：節目能這樣做嗎？

前總統陳水扁。（資料照）

2025/04/24 09:55

〔記者王俊忠／台南報導〕4月19日前總統陳水扁在台北凱達格蘭學校「黃信介紀念講座」以《台灣民主的韌性與轉型》發表公開演講，他開場白提到民主是多元包容，民主真正內涵是對少數聲音也要尊重、包容，不能說意見不一樣，就是「XX同路人」。今天陳水扁說，演講後，他遭到綠營出征，還有節目批他指責總統賴清德，事實上當天他演講從頭到尾沒有重批賴清德獨裁與清算，質疑節目可以這樣做嗎？

在演講之後，陳水扁臉書社群遭到一些網友出征，他於21日在其臉書再次敘述「XX同路人」的意涵。接著，陳水扁於23日在臉書發文嘆道「過去，阿扁被老K迫害，現在阿扁被綠營出征，不知今夕是何夕」。

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今天陳水扁再PO文質疑有網路節目對他做不實攻擊，節目可以這樣做嗎？他申明，4月19日演講，他從頭到尾沒有重批賴清德獨裁、也沒有重批賴清德清算。結果有人這樣做節目下標寫「扁重批賴清德獨裁，廖筱君轟可恥；扁重批賴清德清算，廖筱君轟可恥」。

陳水扁強調，政治工作者應受批評、接受指教，但媒體不能把他沒有說的話拿來譁眾取寵，這是沒有職業道德的。他還在演講中呼籲大家相信政府、相信總統。

他說，感謝有1位網友說的好，這位網友說，真的請大家完整聽完演講內容，不要把演講內容內提到的當時時空背景和阿扁總統的經驗，硬要跟現在發生的事情連結在一起。什麼都沒提到，阿扁總統有提到自己身為終身黨員，對於大罷免，都會尊重黨的決定。

前總統陳水扁今天在臉書寫說，他公開演講從頭到尾未重批賴清德，卻被網路節目拿來無端砲轟，他質疑節目可以這樣做嗎？（圖取自陳水扁臉書）

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