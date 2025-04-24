在野黨拋重啟核三公投 核安會主委：當年安全評估只有40年

核安會主委陳明真今天赴立院教文會備質詢，會前受訪時強調，核三廠運轉40年後是否能繼續運轉，必須再做安全評估。（記者陳嘉怡攝）

2025/04/24 09:37

〔記者陳嘉怡／台北報導〕核三廠二號機將於下月17日40年運轉執照到期，進入除役階段，然而立法院民眾黨團日前拋出重啟核三公投案，藍白立委挾人數優勢將公投提案逕付二讀。核安會主委陳明真今（24）天表示，核三廠當年安全評估只評估40年，40年後是否能繼續安全運轉必須再做安全評估；另也非公投通過就可延役，台電必須提出申請，核安會將依照核安管制判斷，核准或駁回。

核安會主委陳明真今天赴立法院教育及文化委員會業務報告並備質詢，會前受訪時表示，從核安角度來看，核三廠當年的運轉執照是給40年，因此安全評估只評估到40年，40年之後是否能繼續安全運轉並沒有評估，40年後是否能安全運轉，必須要再做安全評估才會知道。

請繼續往下閱讀...

至於公投前是否要先做安全評估，陳明真表示，尊重立法院決定。如果公投通過的話，核安會將針對核安進行評估安全，另也強調並不是公投通過就可以延役，依照規定台電要先提出申請，核安會將依照核安管制機關的判斷，給予核准或駁回。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法