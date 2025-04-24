藍白426上凱道 吳靜怡籲加緊連署腳步、把握提筆救台灣機會

為反制大罷免，國民黨主席朱立倫（圖右）號召支持者4月26日上凱道抗議。藍白兩黨22日也召開在野峰會，民眾黨主席黃國昌（圖左）表示，他會代表民眾黨參加國民黨主辦的426凱道抗議活動。（資料照）

2025/04/24 09:23

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕為反制大罷免，國民黨主席朱立倫號召支持者4月26日上凱道抗議，民眾黨主席黃國昌也表示會代表台灣民眾黨參與。媒體人吳靜怡指出，「那些平常會威脅恐嚇你們的人，全部都要搭遊覽車來台北市找徐巧芯了，你們自由了」，並呼籲「請全台灣公民朋友撐傘出門，當志工也好、帶朋友去連署也好，再多收一份連署書都好」。

吳靜怡在臉書發文指出，「沒有選前不喊告急的，連署只剩下最後黃金周！」她呼籲「四二六」請全台灣公民朋友撐傘出門，當志工也好、帶朋友去連署也好，再多收一份連署書都好，尤其是新北、苗栗、台中、雲林、彰化、花蓮的朋友們，因為那些平常會威脅恐嚇你們的人，全部都要搭遊覽車來台北市找徐巧芯了，你們自由了！

請繼續往下閱讀...

吳靜怡表示，台北市的事我們台北市來扛，你們一定要趁著「四二六」空城時，趕快加緊連署的腳步！進行家戶拜訪、啟動大規模小蜜蜂巷弄戰，眼神對到一個是一個。

吳靜怡也提到，台北市的朋友們，松信選區虎林街城隍廟下午等大家，這裡可以全台大收件。她也形容「在最壞的日子，來廟前面做最歡樂的事」，王義川和川妹會首次合唱，有神民保佑，但聲音保證不在同條弦上。

吳靜怡指出，「四二六」公民會很忙，國民黨自己要把支持者變極端化，那麼請記得，誰帶上街頭就是誰負責，不要發生事情推給青鳥，你們藍鳥要自己負責！她也強調「再說一次，青鳥很忙，沒空鳥你們」。

吳靜怡指出，為什麼我也要跟你們站上街頭？為什麼明明不喜歡舞台，還是要站上去？老實說，因為沒有足夠的熱度和動能可以停止行動。

吳靜怡強調，數據告訴她，現在氣勢驟減很多，恢復到清明連假前的冷淡期，根本不存在什麼最後微笑曲線，即便好消息多，也表示確實不夠多，新聞多但行動沒這麼多。她也表示，「連署若沒有二十個以上過二階，就是我自己數據判讀不及格」。

吳靜怡直言，「總之，勝利是暑假的事，很累也很抱歉，我們還是距離很遠」。她也呼籲「四二六，撐傘革命，把握最後提筆救台灣的機會！再讓我努力一下下，加油！」

吳靜怡在文末也提到，這場戰役會影響二零二六選舉，再說一次，那些要選縣市首長的，不分藍綠，「四二六」就會知道，誰跟公民站在一起！她也強調「我沒有任何黨籍，懂就懂，拜託，不要讓任何一點遺憾留給公民！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法