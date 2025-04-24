旅行社勾結牙醫讓中國人來台非法打工 周軒：利用善心造成國安問題

台北市2家旅行社找上具有國際醫療會員資格的魔法牙醫診所，配合開出治療證明書，讓中國人士可以迅速來台再從中牟利。台北地檢署昨指揮移民署專勤人員、調查官，依涉嫌違反兩岸條例等罪搜索潘姓醫師等7人居住所，並帶回偵辦。圖為台北地檢署。（資料照）

2025/04/24 09:07

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市2家旅行社找上具有國際醫療會員資格的魔法牙醫診所，配合開出治療證明書，讓中國人士可以迅速來台再從中牟利，初步統計涉案的有近700中國籍人士。政治工作者周軒對此表示，事情非常嚴重，並指藍委陳玉珍提案的「離島建設條例」，「案子都還沒過，台灣就有人鑽漏洞，利用醫療的名義，放一堆中國人進來了」。

周軒在臉書發文指出，「這是一個利用台灣的善心造成台灣國安問題的故事」。他表示多年前衛福部推動「醫療服務國際化轉型推動計畫」，若有外籍人士（包括中國人）生重病在家鄉沒有較好的醫療資源照護，就可以申請來台接受治療，而來台灣看診的病患，每個個案的療程依照病況，只要病情需要，時程都可拉長。

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周軒指出，台北的這家「魔法牙醫」，在多年前就向衛福部申請獲准推動「醫療服務國際化轉型推動計畫」。不過內政部移民署調查發現，魔法牙醫診所自2022年12月至2023年5月間，短短6個月就申請600多件。

周軒直言，這數目跟頻率都太詭異，因此移民署國際醫療管理小組覺得有異，就前往魔法牙醫診所進行訪視，抽查診所病歷。沒想到抽查數十份，診所只能拿出幾份，這些拿出來的病歷竟然都是空白，有些看診的項目只是洗牙或是美白。

周軒質疑，這些申請的中國人，從他們在魔法牙醫診所就診記錄來看，基本上他們的問題都可以在中國解決，根本不用來台治療，不符合「醫療服務國際化轉型推動計畫」的規範。

周軒表示，移民署認為疑點重重，懷疑這些中國人假藉來台看診，實際從事非法活動，因此報請台北地檢署，組成專案小組偵辦。專案小組花了很大功夫，找到幾個藉此進來台灣停留的中國人，發現有些中國人在台灣打工，更有些是在賣淫。

周軒也提到，還有些中國人，雖然早就離開台灣，但是完全不知道他們來台灣意圖是什麼。並指利用這樣入境的中國人，有600多人次。對此周軒也直言「事情非常嚴重」。

周軒表示，專案小組昨天發動搜索約談，把魔法牙醫的院長、醫師、助理，配合的旅行社負責人全部請來北檢，並且搜索牙醫診所、旅行社還有被告的住居。

周軒也質疑，國民黨立委陳玉珍提案的「離島建設條例」，開放在離島設「國際醫療特區」，讓「國際醫師」可以來離島執業。對此周軒也直言，「案子都還沒過，台灣就有人鑽漏洞，利用醫療的名義，放一堆中國人進來了」。

周軒在文末也指出，若是真的讓立院多數的國民黨把案子推過了，事情會不會難以收拾了？為此他也再度呼籲「大罷免，真的，一定要成功」。

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