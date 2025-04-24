收集到逾萬份罷免連署書 黃瓊慧被讚全台最強

桃園市議員、鄉民女神「qn」黃瓊慧，於昨晚在社群分享，她協助交出的連署書已超過1.1萬份，該文一出也紛紛引發網友大讚。（圖擷自threads）

2025/04/24 08:16

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕全台大罷免二階連署進入倒數階段，桃園市議員、鄉民女神「qn」黃瓊慧，於昨晚在社群分享，她協助交出的連署書已超過1.1萬份，該文一出也紛紛引發網友大讚，也有網友說「議員拜託妳好好休息欸」、「真的超猛的，感覺都沒在睡覺」。

黃瓊慧昨晚在threads發出影片，並表示她之前已交6158份、「今天（23日）再交4866份連署書，破1萬1」。她也站在一大疊連署書旁，並表示「4866份連署書有多高？量給你看」。

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黃瓊慧在留言區也透露，「我們團隊從一階段連署（除夕前）就開始讓民眾習慣來我服務處寫連署；二階開始也每週加班，所以對我來說，我們團隊的助理群是最棒的！他們的熱情也感動了許多民眾～也要謝謝來我們服務處寫的朋友願意信任我們」。

黃瓊慧也PO出另一張網友做的圖片，顯示4800分連署書大概是黃瓊慧身高的1/3，對此黃瓊慧也直呼「覺得有梗」。

該文發出後也引發網友熱議，並紛紛留言「叫妳super woman」、「已經找不到可以用來誇誇QN團隊的形容詞了怎麼辦」、「桃園之光欸，我真的一年都不會嗆你」、「議員真的超猛的，感覺都沒在睡覺」、「妳跟貴團隊簡直就是戰神，太強了！」、醫師杜承哲也留言笑稱「好啦好啦，你暫時全台第一啦，這樣我就不會嘴你嗎？你想得美」。

桃園市議員、鄉民女神「qn」黃瓊慧，於昨晚在社群分享，她協助交出的連署書已超過1.1萬份，該文一出也紛紛引發網友大讚。（圖擷自threads）

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